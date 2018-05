Le soulagement !

Par DDK | Il ya 9 heures 6 minutes | 475 lecture(s)

La JS Kabylie a assuré son maintien en Ligue 1 après avoir battu avant-hier l’USM Alger (3 - 2) pour le compte de la 29e journée du championnat.

La saison 2017-2018 est à mettre aux oubliettes côté JS Kabylie. Et pour cause, il aura fallu attendre l’avant dernière journée du championnat pour voir les Jaune et Vert assurer leur maintien. C’est le grand soulagement pour les milliers de supporters de la JSK après une saison très difficile pour leur club phare de Kabylie. Ce dernier a vécu des moments très difficiles avec une instabilité dans la direction et le staff technique également, où cinq coachs ont drivé le club cette saison. Il s’agit du duo Rahmouni- Moussouni, Ait Djoudi, Chay, Saâdi et enfin Bouzidi. Avec l’arrivée de Mellal à la présidence, il s’est engagé à sauver la JSK, un but qu’il a atteint malgré toutes les difficultés rencontrées. Grâce à la mobilisation de la direction, du staff technique, des joueurs et des supporters qui ont été d’un grand soutien, la JSK a assuré son maintien parmi les clubs de l’élite. Il faut dire que la JSK se doit de tirer des leçons de son parcours de ces dernières saisons, car le club kabyle habitué aux sommets est réduit à jouer le simple le maintien. Autrement dit, il serait regrettable que le scenario de la saison en cours se reproduise. Les dirigeants de la JSK doivent éviter les erreurs des saisons précédentes pour prétendre à des jours meilleurs. Cela passe déjà par un recrutement judicieux et un travail à moyen et long termes avant de récolter. Les supporters rêvent de voir leur JSK retrouver sa vraie place sur le plan national et continental, celle de jouer les titres et les coupes africaines aussi. Après avoir assuré le maintien le dernier match face au MCO sera sans enjeu pour les Jaune et Vert. Les dirigeants kabyles comptent maintenant se consacrer à la préparation de la saison prochaine en commençants par le recrutement d’un coach après la démission de Bouzidi, et de joueurs également. Le président Mellal compte engager un bon technicien pour prendre la barre technique et des joueurs capables d’apporter un plus a l’équipe. C’est ce que nous attendons tous de savoir, ainsi que ceux qui seront libérés.

M. L.