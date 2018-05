«Je ne veux pas mentir aux supporters»

Par DDK | Il ya 9 heures 3 minutes | 2305 lecture(s)

Engagé pour sauver la JSK de la relégation, Youcef Bouzidi a annoncé son départ, avant-hier, lors de la conférence de presse de fin de match. Il a déclaré n’avoir aucun problème avec la direction du club, assurant qu’il s’en allait avec le sentiment du devoir accompli. «Je démissionne de mon poste. Je me suis réuni avec le président jeudi soir et je l’ai informé de ma décision de partir juste après ce match face à l’USMA une fois le maintien assuré. Il y a des choses qui ne me plaisent pas et c’est pour cela que j’ai décidé de me retirer. Cependant, je n’ai pas laissé l’équipe et j’étais sur le banc face à l’USMA. Je suis même disposé à diriger l’équipe face au MCO si les dirigeants le veulent», a-t-il déclaré. Interrogé sur les raisons de son départ et ce qui ne lui a pas plu, le coach kabyle s’est contenté de dire : «Si je reste, il faut que je sois à la hauteur des attentes de nos fans et je ne veux pas leur mentir. C’est pour cela que j’ai décidé de me retirer».

«Mellal ne peut pas mettre tous les moyens seul»

Malgré l’insistance des journalistes pour savoir s’il y avait un problème avec Mellal ou d’autres personnes, Bouzidi se refusera à donner le moindre nom. Néanmoins, et à travers ses déclarations, on comprend que c’est le manque de moyens qui a poussé le coach à partir. «Je n’ai aucun problème avec Mellal. Ce dernier a fait de son mieux pour mettre les moyens, toutefois il ne peut pas tout faire tout seul sans l’aide des autres. Quant à moi, je ne peux pas et ne veux pas faire de fausses promesses aux supporters de la JSK sans les conditions de réussite», dira-t-il. Le coach déplorera par ailleurs les commentaires de certains qu’il qualifiera d’«ingrats». «On dit que ce sont les supporters qui ont sauvé l’équipe de la relégation, mais ce qu’on ne dit pas, c’est que j’ai ramené un point du stade du 20 Août 1955 sans la présence des supporters. J’ai aussi gagné aujourd’hui alors qu’on a joué à huis clos. Si le club était descendu, on aurait dit que c’est la faute de Bouzidi, mais le maintien on dit que c’est grâce aux supporters. Nous avons réalisé le maintien avec les sacrifices des dirigeants, des joueurs, des supporters et du staff technique. Ces gens-là veulent me créer des souci avec les supporters de la JSK que j’estime beaucoup», lâchera le conférencier.

«Je demande pardon si j’ai fauté»

Estimant qu’il a réalisé un excellent parcours avec les Canaris, Bouzidi explique que la défaite en finale de la coupe d’Algérie face à l’USMBA n’était pas la fin du monde. «La coupe d’Algérie aurait été la cerise sur le gâteau. Le fait qu’on ait atteint la finale est déjà un exploit. L’équipe avait du mal à gagner à domicile, mais depuis mon arrivée, on a remonté la pente», clamera-t-il. A la fin de son intervention, Bouzidi conclura : «Si j’ai fauté avec quelqu’un, je demande pardon. On m’a engagé pour assurer le maintien de l’équipe en Ligue 1 Mobilis et je l’ai fait».

M. L.