On songe déjà à la saison prochaine

Par DDK | Il ya 9 heures 5 minutes | 413 lecture(s)

C’est une autre saison de ratée pour l’US Béni Douala qui a vu son rêve d’accéder en Ligue 2 Mobilis s’évaporer lors de l’avant-dernière journée de championnat DNA (groupe Centre).

Les coéquipiers de Daoud ont bataillé jusqu’au bout, sans succès. Cela dit, la page de ce deuxième échec de suite est déjà tournée. La direction, à sa tête le boss Hocine Ammam, compte remettre ça (l’accession) à la saison prochaine. Ce qu’il y a lieu de signaler, c’est que les dirigeants ont bien retenu la leçon de ces deux échecs consécutifs de l’équipe qui a raté d’un cheveu le sacre. Pour rappel, lors de la saison 2016 - 2017, l’US Béni Douala a laissé filer l’occasion de monter en Ligue 2 lors de la dernière journée devant le RC Kouba (goal-average particulier). Pour la saison qui vient de s’écouler, elle s’est inclinée devant le NC Magra, qui a coiffé les Ath Douala au dernier virage du championnat. En tout cas, la leçon a été bien retenue par l’entourage du club, dont les dirigeants comptent mettre le paquet en prévision du championnat 2018/2019, en réussissant une préparation et un recrutement judicieux. Les Aths Douala aspirent à engager des joueurs de valeur pour accéder en Ligue 2 Mobilis, sans, toutefois, sacrifier les cadres de l’équipe qui constituent son ossature. L’objectif, c’est d’éviter le moindre pas à Tizi-Ouzou et récolter le maximum de points pendant la phase aller, pour prendre une grande option sur les adversaires.

Un recrutement judicieux en perspective

Pour monter une équipe qui terrassera tout sur son passage, la direction du club envisage d’engager des joueurs chevronnés et des jeunes pétris de qualités, pour les huiler ensemble de sorte à constituer un groupe soudé, solide et solidaire qui fera face à tous les adversaires de la DNA, pour les surclasser au finish. Ainsi, Hocine Ammam a déjà entamé sa prospection pour enrôler des joueurs de grande valeur qui sauront bien défendre les couleurs de l’USBD la prochaine saison. Dans la feuille de route des responsables du club, des entreprises et des hommes d’affaires seront, également, sollicités pour venir en aide au club, toujours dans la perspective de l’année prochaine. L’argent étant le nerf de la guerre, l’US Béni Douala a grandement besoin de cet atout pour atteindre son objectif raté à deux reprises de suite. Une chose est sûre, l’US Béni Douala jouera à fond ses chances la saison prochaine pour faire partie des grands qui représenteront comme il se doit la Kabylie.

Massi Boufatis