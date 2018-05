L’Olympique M'Cisna en liesse

Par DDK | Il ya 9 heures 5 minutes | 305 lecture(s)

Revigorés par le dernier succès face au concurrent direct, le WRB Ouzellaguen, lors de la journée précédente, les protégés du duo Boussaid - Boukheddad avaient à cœur de remporter ce dernier match en dehors de leurs bases, vendredi dernier, chez l’ES Ighil Ali afin de valider leur ticket pour la division Honneur et fêter de la plus belle des manières leur accession. Les gars de M’Cisna se sont imposés (2 à 1) en terre des Ath Abbas dans une rencontre dominée dans son ensemble par les coéquipiers de Tahedjrit, même si la victoire fut longue à se dessiner. Bénéficiant de l’appui de sa formidable et chaude galerie venue encourager son équipe, les coéquipiers du talentueux Salim Medkour ont pris le jeu à leur compte sans toutefois parvenir à trouver le chemin des filets. Tout au long de la première période, les joueurs de M’Cisna ont paru quelque peu timorés et tétanisés par l’enjeu de la rencontre, eux qui devaient absolument l’emporter pour atteindre leur objectif. En face, les gars des Ath Abbas n’ont à aucun moment fermé le jeu puisque, par moment, Lyes Madani, Massinissa Boudjemaa et consorts ont essayé de porter le danger dans le camp olympien, sans toutefois réussi à mettre en danger la défense olympienne bien articulée autour de Boussaid. À la reprise, le scénario a complètement changé avec une équipe de l’O M’Cisna qui est revenue sur l’aire de jeu plus déterminée à l’emporter. Dès lors, les jeunes de M’Cisna vont multiplier les assauts dans le camp adverse. À force de persévérer, ils parviendront à ouvrir la marque à vingt minutes de la fin sur un penalty bien ajusté de l’impérial Salim Medkour. La joie des Olympiens a été de courte durée puisque les locaux remettront les pendules à l’heure une minute après, donnant des sueurs froides au banc de l’OM, plongé dans la consternation totale. La partie se poursuivra avec un rythme très élevé, notamment du côté de la formation olympienne qui, résultat oblige, va jouer son va-tout dans le dernier quart d’heure. Leurs efforts seront récompensés à deux minutes de la fin, lorsque sur un excellent retrait du côté gauche, le virevoltant Walid Boundaoui, d’une reprise rageuse, fusillera le gardien d’Ighil Ali pour la plus grande joie des nombreux supporters de l’OM présents au stade. Aussi, les joueurs olympiens doivent une fière chandelle à leur gardien Fateh Ait Ouakli qui, à l’ultime seconde du temps additionnel, sauvera son équipe d’un but tout fait. L’arbitre sifflera la fin des chauds débats sur cette victoire étriquée, certes, mais précieuse et méritée des olympiens qui ont ainsi réalisé l’exploit, celui de figurer la saison prochaine en division Honneur.

HAFID BOUSSAID, entraîneur

«On a été récompensés pour nos sacrifices»

«Sincèrement, je ne trouve pas les mots pour décrire ma joie profonde après cette belle accession qu'on a construite ensemble. Mes vifs remerciements à l'ensemble des joueurs qui ont cravaché dur et bataillé le long de cette pénible saison avec une grande adversité à l'instar du WRBO, l'USBM, le NRBS et l’OF. Dieu merci, on a été récompensés pour ces sacrifices. Il faudra penser dès à présent à la saison prochaine. Je félicite également tout le staff administratif qui a été au four et au moulin avec l'équipe, sans oublier notre cher et nombreux public qui a joué un grand rôle dans notre œuvre».

ALI HAMLAOUI, président

«Quel soulagement !»

«Nous sommes soulagés. Que ce fut pénible ! On a souffert pour atteindre notre objectif. Les joueurs ont fait face à l'adversaire avec la présence de plusieurs concurrents pour la montée, ainsi qu’à la pression du public qui voulait voir son équipe en palier supérieur. Toute la population de M'Cisna est en liesse après notre triomphe. Je n'oublierai pas de féliciter le staff technique et l'ensemble du comité qui ont veillé au grain. J’espère qu'avec la nouvelle pelouse du stade, toute la jeunesse des Imessissen va respirer et s’épanouir davantage. Aussi, bravo à nos amis du RCS pour leur brillante accession en Régionale 2».

FATEH AïT OUAKLI, gardien de but

«Bravo à l’ensemble de mes coéquipiers»

«Nous sommes comblés après ce sacre que nous méritons. On a réalisé le vœu de toute une région qui respire le foot. Sincèrement, cela a été difficile sachant que plusieurs formations visaient la montée. On a géré au mieux la dernière phase du championnat avec cette fin en apothéose. Un grand merci à notre public qui a été le douzième homme durant plusieurs rendez-vous difficiles tant à domicile qu'à l'extérieur. Bravo à l'ensemble de mes coéquipiers, aux staffs technique et administratif qui ont été aux petits soins avec l'équipe».

