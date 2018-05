M’Cisna et Feraoun en division Honneur

Par DDK | Il ya 9 heures 5 minutes | 367 lecture(s)

Le deuxième club qui accédera en division honneur, en compagnie de l’O Feraoun, est enfin connu. C'est l’O M’Cisna qui a décroché le second billet qualificatif menant au palier supérieur, à la grande joie de ses milliers de fans. En effet, à la faveur de sa victoire en déplacement face à l’ES Ighil Ali, l’O M’Cisna termine à la 2e place avec 54 points, ex aequo avec le WRB Ouzellaguen. Les poulains de Boussaid ont, donc, validé leur billet pour le palier supérieur vendredi grâce à leur meilleur goal-average. A rappeler que le WRBO avait pris le meilleur sur l’OM à l’aller par un but à zéro (1 - 0), alors qu’au retour, les Olympiens de M’Cisna avaient gagné sur tapis vert par 3 à 0. Après seulement une saison dans ce palier, l’OM réalise l’exploit et s’octroie la seconde place, réalisant, du coup, une accession historique malgré la présence de formations plus aguerries et plus expérimentées, telles que le NRB Semaoun, le BC El Kseur et le WRB Ouzellaguen, qui ont longtemps fait figure de prétendants au sacre. Il est à signaler que l’OM a bouclé le championnat avec 54 points au compteur pour 17 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Elle possède la troisième attaque avec 41 réalisations inscrites et la meilleure défense avec seulement 16 buts encaissés. Les camarades de Walid Boundaoui, qui ont mené le bal pendant une bonne partie du championnat, se sont finalement vu couronner lors de cette dernière journée, à l’issue du match face à l’ESIA, acquis sur le score de 1 à 2. C’est, en somme, une belle consécration pour cette jeune et ambitieuse formation qui aspire à plus d’égards de la part des autorités locales. Pour les autres matchs de la journée, le NRB Semaoun a terminé ce challenge en septième position après avoir pris le meilleur sur le BC El Kseur, tandis que la JS Béjaïa s’est contentée du partage des points à domicile face à l’IRB Bou Hamza.

Samy H.

Les résultats

WRB Ouzellaguen 2 - O Feraoun 1

NRB Semaoun 3 - BC El Kseur 1

JS Béjaïa 2 - IRB Bou Hamza 2

ES Ighil Ali 1 - O M’Cisna 2