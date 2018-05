La JSMB doit gagner à Tlemcen

Par DDK | Il ya 9 heures 4 minutes | 687 lecture(s)

La JSM Béjaïa a remporté une difficile mais précieuse victoire, avant-hier sur son terrain, aux dépens du GC Mascara, grâce à l’unique but de la partie inscrit de la tête par le milieu de terrain, Abdelhakim Djeribia, à la demi-heure de jeu (30’).

Une réalisation qui s’est avérée suffisante pour les gars de la Soummam pour se replacer sur le podium, avec 52 points à la faveur aussi de la défaite du CABBA à Ain M’lila. Cette performance, même si elle a été arrachée dans la douleur devant un adversaire accrocheur à souhait et surtout motivé, a notamment ravivé de plus belle l’espoir chez les amoureux du club, dès lors que la JSMB a désormais mis un pied en Ligue 1. Toutefois, les Béjaouis devront impérativement s’imposer, mardi prochain à Tlemcen, pour officialiser leur retour parmi l’élite après quatre saisons passées dans l’enfer de la Ligue 2 Mobilis. Pour revenir à cette rencontre face au GS Mascara, il faut dire que les camarades du revenant capitaine d’équipe Abdelmalek Merbah, qui ont passé une semaine plutôt mouvementée suite au récent échec subi à Bordj, ont su répondre, malgré la forte pression, aux attentes de leur public. Ce dernier qui s’est déplacé en grand nombre avant -hier au stade, a su transcender les joueurs pour les mener vers le succès face à un adversaire qui a refusé de courber l’échine tout au long des 90’ de jeu. Au final, les inconditionnels des Vert et Rouge qui ont envahi le terrain au coup de sifflet final de l’arbitre, ont fêté comme il se doit cette victoire de l’espoir avec les joueurs dans une atmosphère indescriptible. La liesse s’est poursuivie dans le vestiaire pour les hommes de Mounir Zeghdoud qui ont reçu la visite d’une délégation d’officiels conduite par le wali par intérim, M. Mezhoud. Ce dernier était accompagné notamment par le P/APW et du P/APC du chef-lieu de la commune de Béjaïa qui ont tous tenu à féliciter les joueurs pour leur grand succès. Sur ce, le premier magistrat de la wilaya qui a invité les partenaires de Bensaha à récidiver à Tlemcen après-demain, leur a promis du coup une forte prime en cas d’accession en Ligue 1 Mobilis. Pour sa part, le coach en chef Mounir Zeghdoud qui s’est exprimé à la fin du match contre le GCM, dira en substance : «C’est une difficile victoire que nous venons de signer aujourd’hui après avoir vécu des moments très pénibles ces derniers jours. Sur ce, je dois ajouter que ce succès est très précieux en ce sens qu’il nous a permis de revenir sur le podium en attendant d’aller confirmer à Tlemcen pour assurer de manière officielle notre accession en Ligue 1.»

B. Ouari