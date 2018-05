Par DDK | Il ya 9 heures 4 minutes | 465 lecture(s)

Les joueurs du MO Béjaïa ont assuré, avant-hier, l’essentiel lors de leur déplacement à Skikda en revenant avec les trois points de la victoire (4 - 1) devant la JSMS locale, un succès qui leur assure le titre de champion de la Ligue 2 à une journée de la fin. Les réalisations béjaouies sont les de Naas Laraba (6’) et un hat-trick de Belkacemi (55’, 63’ et 67’) qui devient le meilleur buteur du MOB avec douze réalisations. À la fin du match, les supporters ont fêté cette victoire avec les Crabes qui se sont déplacés en nombre à Skikda où une joie indescriptible s’est dégagée des gradins du stade du 20 août 55. Signalons que la reprise est prévue pour aujourd’hui à 17h30 au stade de l’UMA pour préparer convenablement le match d’après-demain, mardi, contre le MCS qui sera une grande fête pour les Crabes, qui se sont préparés pour faire de ce rendez-vous une journée inoubliable dans l’esprit des Béjaouis. À la fin du match et la victoire contre la JSMS, le coach Ait Djoudi a déclaré : «Ce succès est venu confirmer notre bonne santé et notre mérite pour l’accession. Le staff technique, les joueurs, les supporters et les dirigeants ont souffert pendant toute la saison et la large victoire d’aujourd’hui (avant-hier ndlr) a réconforté tout un chacun car le parcours de notre club n’était pas aussi facile que le pense certains. Cette victoire nous a assuré le titre de champion de la Ligue 2, un titre largement mérité vu notre parcours régulier depuis le début de saison où on a jamais quitté le podium. Donc, aujourd’hui, on a prouvé notre suprématie. Pour ce qui est du match face à la JSMS, je pense qu’on a réalisé une très belle seconde période où on a imposé notre style de jeu avec une grande efficacité de l’attaque, un atout non négligeable pour la suite du parcours où nous visons de terminer le championnat avec 62 points. Il nous reste encore un match pour après-demain mardi contre le MCS qu’on doit bien préparer et qu’on souhaite remporter pour terminer la saison en apothéose et fêter l’accession avec nos supporters qui ont joué un grand rôle dans ce sacre final.»

Z. H.