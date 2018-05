L’ASMAM rejoint le MOB en Ligue 1

Par DDK | Il ya 9 heures 4 minutes | 408 lecture(s)

L’ASM Ain M’lila a officiellement composté son billet pour la Ligue 1 en disposant du CA Bordj Bou Arreridj (2 - 0), avant-hier, à l’occasion de la 29e et avant-dernière journée du championnat national de Ligue 2. Pour sa part, la JSM Béjaïa a franchi un grand pas vers l’accession en réalisant l’essentiel face au GC Masacara (1 - 0). Seize ans après, l’AS Ain M’lila est de retour en Ligue 1. La bande à Cherif Hadjar a réalisé l’exploit de retrouver l’élite du football national au bout d’une saison presque parfaite. Afin de terminer l’exercice 2017-2018 en apothéose, les Scorpions devaient battre le CA Bordj Bou Arreridj pour accompagner le MO Béjaïa dans le palier supérieur. Toutefois, la mission des Rouge et Noir n’était pas aisée face à un autre candidat à l’accession. Handicapée par l’absence de ses supporters à cause du huis clos, l’ASAM a tout de même réussi à surmonter cela en s’imposant sur le score de 2 buts à 0. Sahbi a mis ses coéquipiers sur orbite en scorant dès la 9e minute, avant de voir Hachem sceller définitivement le sort de cette partie en doublant la mise à la 87e minute. Avec 54 points dans son escarcelle, après 29 journées, l’ASAM quitte la Ligue 2, une saison seulement après avoir rejoint l’antichambre de la L1. Quant au CABBA, il est embusqué au pied du podium avec 49 points.

À qui reviendra le dernier ticket ?

Le troisième et dernier ticket pour la Ligue 1 se jouera entre le CA Bordj Bou Arreridj et la JSM Béjaïa. Les Vert et Rouge sont remontés sur la 3e marche du podium (50 pts) à la faveur d’une courte victoire acquise à domicile face au GC Mascara (1 - 0). L’unique réalisation du match est à mettre à l’actif de Djeribiaa (22'). Alors qu’un petit point s’épare la JSMB et le CABBA, les deux équipes peuvent prétendre à la montée. Tout se jouera, donc, lors de la 30e et dernière journée, prévue après-demain, mardi, où le faux pas sera strictement interdit. Dans un duel à distance, les Criquets évolueront à domicile et recevront l’ASO Chlef, alors que les Lions de la Soummam se rendront à la capitale des Zianides pour donner la réplique au WA Tlemcen.

Le MCEE, le GCM et le CAB en stand-by

Dans la lutte pour le maintien, le WA Tlemcen et l’Amel Boussaâda ont assuré leur survie en Ligue 2. Le WAT est allé s’imposer sur la pelouse du CRB Ain Fekroun (0 - 1), déjà relégué, alors que l’AB a ramené un point salvateur de son déplacement à Chlef face à l’ASO (0 - 0). Ainsi, il faudra attendre l’ultime sortie pour savoir qui du MCE Eulma, du GC Mascara ou bien du CA Batna suivront le CRBAF en DNA.