Taskriout et Barbacha sauvées de la relégation

Le championnat Honneur Béjaïa vient de baisser rideau après une saison haletante pour l’ensemble des formations composant ce groupe. Mais le fameux sésame, pour lequel se sont battues trois, voire quatre, équipes, en l'occurrence le RCS, le SSSA, le CRBAO et la JSBA, est revenu aux Vert et Noir du RC Seddouk, qui ont écrasé tout sur leur passage, notamment lors de la seconde partie de la compétition, avec un finish en apothéose. Ce qui leur a permis de boucler la saison avec un pactole de soixante et onze points, soit un parcours de véritable champion. Un titre largement mérité d'ailleurs pour les protégés du duo Redjradj - Ouchetla qui ont survolé le championnat, même si, au début, quatre à cinq formations ont tenté de contester sa suprématie, à l'instar du SSSA, le NCB, la JSB Amizour ou le CRB Aokas. Mais à mesure qu'on avançait dans la compétition, tous les prétendants n'ont pas pu garder le même rythme, particulièrement lors de la phase retour qui a vu les coéquipiers de Bachir Naït Bouda balayer tout sur leur passage, pour ne concéder qu'un seul nul vers la fin en terre d’Amizour. Les protégés de Fayçal Idiri ont donc rempli leur mission en arrachant le fameux sésame ouvrant droit à la Régionale 2, avec une marge sécurisante et grandiose de treize longueurs d’avance sur le dauphin de Sidi Aïch, qui a complètement lâché lors de ses deux derniers matchs. Au bout, les Diables rouges ont terminé à la seconde loge du classement, soit le meilleur parcours parmi les autres formations dites favorites. Parmi le trio de tête qui a animé ce dur championnat, la formation du CRB Aokas a terminé en force en étrillant le CRB Aït R’zine, bouclant ainsi son parcours à la troisième marche du podium en ayant tout de même l'honneur d’être la seule formation à avoir accroché le leader chez lui. De leur côté, les gars de la JSBA ont terminé à la quatrième loge suite à leur précieuse victoire face à la JS Ighil Ouazzoug, conjuguée au revers subi par le CSPC Béjaïa face au NBT. Une petite consolation pour cette équipe d'Amizour. Toujours parmi les outsiders, le NC Béjaïa a bouclé son parcours avec une victoire symbolique face au dauphin de Sidi Aïch. Pour sa part, la formation de la Protection termine au sixième rang avec un total de quarante et un points, même si elle a enchaîné deux revers consécutifs face à Seddouk et Taskriout. C’est là un parcours honorable pour les protégés de Boualem Bouabida juste devant le novice et équipe surprise du championnat, le CRB Aït R’zine. Dans la rude course pour la survie dans ce palier, l'AST, le SRBT, l’O Akbou, le NB Taskriout et l'ARB Barbacha ont réussi à sauver leur peau suite à leurs dernières performances, à l'instar d’Akbou qui, bien qu’ayant été décevant dans l’ensemble, il a tout de même réussi un record, celui d’avoir marqué quatorze buts pour leur dernière sortie face aux Littoraux du CRBS Tenine, qui ont complètement craqué en cette fin de championnat. Il faut dire aussi que le sauvetage de l'ARB Barbacha était relié au forfait des Banlieusards de l'AS Oued Ghir lors de cette phase retour. Un véritable soulagement pour l’ARBB qui l’a échappé belle. En somme, ce fut une saison enrichissante et forte en rebondissements. Il reste à chacun d’en tirer les conclusions nécessaires avant d’aller en vacances.

Zahir Ait Hamouda

Les résultats

CRB Aokas 3 - CRB Aït R’zine 0

NC Béjaïa 2 - SS Sidi Aïch 1

JSB Amizour 2 - JS Ighil Ouazzoug 1

NB Taskriout 2 - CSPC Béjaïa 0

AST Taâssast 2 - ARBBarbacha 1

O Akbou 14 - CRBS Tenine 1

AS Oued Ghir 0 - SRB Tazmalt 3

Exempt: RC Seddouk