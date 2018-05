L’OS Tichy accède en Nationale 1

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 130 lecture(s)

Pour la première fois depuis sa création, l’équipe de l’OS Tichy seniors dames jouera en Nationale 1 la saison prochaine Pour des milliers de fans de Tichy et de la côte Est de Béjaïa, c’est l’euphorie. À l’issue du tournoi d’accession en Nationale 1, organisé le week-end dernier à la salle «Beau-lieu» d’el-Harrach, l’équipe de l’OS Tichy a réussi le pari de se hisser en Nationale 1. Malgré un premier match perdu vendredi face à l’équipe d’Aïn-Benian, sur le score trois sets à deux, les joueuses de l’OS Tichy se sont reprises pour remporter haut la main le deuxième match qui les a opposées à l’équipe d’Aïn-Turk sur le score de trois sets à zéro. Qualifiée en tant que championne de Nationale 2 de la poule Est, l’équipe de l’OS Tichy devait participer à un tournoi regroupant le champion de la poule Centre, Aïn-Taya, et de la poule Ouest, Aïn-Turk. À l’issu de ce tournoi, L'OS Tichy se joint ainsi à l'équipe d’Aïn Taya, qui a assuré son accession, en se classant première avec 5 points à son actif, tandis que l'OST a terminé sur la deuxième marche avec quatre unités. Le championnat national de la division 1 l'année prochaine sera, donc, constitué de sept formations de Béjaïa, à savoir le MBB, le NCB, le RCB, le SVB, le WAB, l’ASWB et l’OST. Les trois autres équipes pensionnaires de ce palier sont le GSP, le NEC et Aïn Taya. «C’est le fruit de plusieurs années de travail et de sérieux. À cette occasion, je remercie toutes les joueuses, les entraîneurs, le public et les autorités de Tichy pour tout le travail accompli», a déclaré Zahir Boutoumi, président du club.

Saïd M.