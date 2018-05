La JSB Ighram s’offre le trophée chez les minimes

Par DDK | Il ya 3 heures 19 minutes | 163 lecture(s)

Les finales de la coupe d’Algérie chez les seniors dames, minimes garçons et cadets garçons, qui se sont déroulées samedi dernier à la salle omnisports Abdelkader Kessal de Rouiba, n’ont été favorables qu’aux minimes. Ceux-ci ont décroché la coupe d’Algérie, la sixième de suite, en battant la JSC Ouled Adouane (Sétif) sur le score de 3/1 (25/21, 11/25, 18/25 et 18/25). Les jeunes d’Ighram ont été époustouflants tout au long de la partie malgré le ratage du premier set qui est revenu aux Setifiens. Néanmoins, ils ont pu renverser la vapeur lors des trois derniers sets pour s’offrir dame coupe. Chez les cadets garçons, les athlètes de la JSBI ont été battus par l’équipe de l’OMK El Milia sur le score de 3/2 (22/25, 25/19, 25/09, 20/25 et 15/09) dans un match très serré qui est allé jusqu’au tie-break pour départager les deux teams. Les gars de la vallée de la Soummam pouvaient mieux faire surtout lors du 4e set durant lequel ils pouvaient tuer le match et remporter la rencontre, si ce n’était les nombreuses erreurs d’inattention surtout au service et au bloc, chose qui leur a couté chère. Chez les seniors dames, l’ASW Béjaïa n’a pas pu tenir tête aux algéroises du GSP qui étaient largement supérieures sur tous les volets en gagnant sur le score net de 3/0 (25/16, 25/15 et 25/22) et s’adjugent ainsi un nouveau sacre en Coupe d’Algérie, le 11e de suite.

Z. H.