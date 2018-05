Le RC Haïzer à une victoire de l’accession

Par DDK | Il ya 3 heures 19 minutes | 159 lecture(s)

Pas de vainqueur lors de la deuxième journée des play-offs du championnat de wilaya de Bouira. En effet, le HC Aïn Bessem a été accroché par le NM Lakhdaria (1 - 1), tandis que le RC Haïzer s’est fait peur face au FCT, avant de terminer la partie sur le score de parité de 2 à 2. C’est toujours l’équipe de Haïzer qui reste en tête du classement avec quatre points, après qu’elle s’est fait une sérieuse frayeur lors du match qui l’a opposée à Thamelaht, puisqu’elle a été menée au score 2 à 0, avant de se ressaisir et remettre les pendules à l’heure. Pour sa part, le NM Lakhdaria voit ses chances pour l’accession disparaître suite à son match nul (1 - 1) devant le HC Aïn Bessem et reste en bon dernier avec un seul point, pendant que le Hamzaouïa partage la deuxième place avec le FC Thamelahth, avec deux unités chacun. La dernière journée, prévue pour demain mardi, s’annonce, donc, déterminante. Elle se jouera, sans doute, sur de petits détails. Le RC Haïzer affrontera le HC Aïn Bessem au stade de Kadiria. Une victoire des Haïzaris est synonyme d’accession en Régionale 2, et ce quel que soit le résultat de l’autre rencontre. Un nul entre des deux équipes éliminera automatiquement le HCAB. Le RCH doit attendre le résultat du match FC Thamelahth - NM lakhdaria, puisqu’en cas de victoire du FCT, ce dernier terminera à la première place, ex aequo avec le RC Haïzer. Même situation en cas de victoire du HC Aïn Bessem devant le RC Haïzer et le FC Thamelahnt devant le NML. Dans ce cas d figure, l’accession se jouera entre le HCAB et le FCT.

M’hena A.

Les résultats

HC Aïn Bessem 1 - NM Lakhdaria 1

RC Haïzer 2 - FC Thamelahth 2