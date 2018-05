L’ASE Béjaïa freinée par l’USF Oran

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 137 lecture(s)

Dans le cadre de la deuxième journée des play-offs chez les seniors, les filles de l’AS Evasion Béjaïa n'ont pas réussi à enchaîner un second succès d’affilée en s’inclinant face à leurs homologues de l’USF Oran aux tirs au but après le nul vierge (0 à 0) qui a sanctionné les débats. Les filles de l'AS Evasion ont su trouver les ressources nécessaires pour dominer leurs vis-à-vis oranaises mais sans parvenir à trouver le chemin des filets. En seconde période, les coéquipières d'Amel Ouamrane sont parvenues à reprendre le jeu et dominer copieusement leurs rivales, notamment avec plusieurs ratages de Yahiaoui, Assia Hadjar et autre Aldjia Haddad dus à l'excès de précipitation. Il faut dire que les joueuses de l’USFO ont bien défendu leur camp. Les deux équipes n'ont pu se départager avec ce score final de zéro partout. Il a fallu donc recourir à l'épreuve des tirs au but. À cet exercice, les représentantes de la capitale de l’Ouest ont été plus adroites et plus chanceuses en l'emportant (4 à 3). Les coéquipières d'Amel Ouamrane viennent donc de subir leur premier revers depuis l’entame de la saison, toutes compétitions confondues. L’on attendra l’ultime journée pour connaitre l’heureux lauréat qui obtiendra son ticket pour rejoindre le palier supérieur. Il y a lieu de signaler que les bougiotes affronteront l’équipe de Saida. Les oranaises, quant à elles, seront opposées à leurs homologues de l’ESF Amizour.

Z.A.H.