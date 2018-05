Taguemount Azouz remporte le trophée

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 276 lecture(s)

Le KC Taguemount Azouz s'est adjugé le trophée de la coupe de wilaya de Tizi-Ouzou édition 2017/2018, après s’être imposé par deux buts à zéro aux dépens de l’ES Assi Youcef, avant-hier au stade Oukil Ramdane.

Une mythique enceinte qui a retrouvé à l’occasion l’ambiance d’antan. En effet, ils étaient des milliers de supporters et de nombreux invités de marque à suivre cette confrontation, à l'image des autorités locales, des présidents de club et une bonne brochette d'anciens joueurs de la JSK, à savoir Hakim Meddane, Rachid Adghigh, Moh Younsi, Djouder, les frères Kherroubi, Mounaïm et Issam, Meftah Rahim, pour ne citer que ceux-là. La finale a été âprement disputée entre deux équipes qui entameront d’ailleurs la rencontre sous les chapeaux de roux. En effet, les deux antagonistes du jour se sont livrés une bataille musclée sur le terrain dès les premiers instants de la partie. Après plus d’une demi-heure de lutte, les camarades du capitaine du KCT, Amir Ammarkhodja, ont réussi à trouver le chemin des filets, en inaugurant la marque, à la grande joie de leurs fans qui ne sont pas privés de jubiler et de fêter cette première réalisation. C’est d’ailleurs sur cet avantage d’un but au profit du KC Taguemount Azouz que le jeune referee, Aghiles Ferhati, a renvoyé les 22 acteurs aux vestiaires. Après la pause citron, les deux formations sont rentrées à nouveau sur le terrain avec la même ferveur et envie de s’illustrer et de répondre à l’occasion à l’attente de leurs fans respectifs, notamment l’ES Assi Youcef, dont les supporters étaient pressés de voir leur équipe remettre les pendules à l’heure. Cependant, en dépit des efforts fournis, notamment sur le plan physique, les hommes du coach Mohamed Cheballah ne réussiront pas à revenir à la marque. C’est plutôt les jeunots d’Aït Mahmoud, mieux organisés sur le terrain, qui parviendront à enfoncer le clou en fin de partie, en ajoutant un second but qui mettra fin aux derniers espoirs de la formation d’Assi-Youcef. Une équipe qui a joué crânement ses chances et qui n’a pas à rougir de cette défaite face à un adversaire expérimenté, qui a su contenir la forte détermination de leurs homologues, pour l’emporter logiquement sur un score de deux buts à zéro, décrochant ainsi son deuxième trophée après celui remporté en 2010 devant l’US Azazga. A la fin de cette alléchante finale, la déception se lisait sur le visage des joueurs de l’ES Assi Youcef lors de la remise du trophée, contrairement à ceux du KC Taguemount Azouz qui semblaient être sur un nuage. La formation du président Hamid Boudriche a longuement célébré ce sacre sur la pelouse du stade Oukil Ramdane, au grand bonheur de ses nombreux fans qui se sont déplacés et dont certains ne sont pas empêchés de pénétrer sur la pelouse pour prendre des photos immortalisant ce grand moment. A signaler qu’en plus du trophée, le KC Taguemount Azouz représentera la Ligue de football de Tizi-Ouzou en coupe d’Algérie édition 2018-2019. Une double consécration amplement méritée pour cette équipe qui constitue un exemple sur le plan sportif.

La JSK s’impose chez les U13

Dans le match d’ouverture, la finale qui a opposé les U13 de la JSK à ceux de l’USM Draâ Ben Khedda est revenue aux jeunes Canaris qui se sont imposés sur un score de deux buts à zéro, à l’issue d’un match palpitant. Une rencontre qui fut d’un bon niveau technique entre des jeunes de deux grandes écoles qui ont émerveillé par leur prestation le nombreux public présent dans les gradins d’Oukil Ramdane. La partie fut très serrée et les jeunots de Samir Aït Taleb ont trimé dur avant d’avoir le dessus sur leurs adversaires de Draâ Ben Khedda, qui n’ont pas démérité. Ainsi, les jeunes Canaris n’ont pas laissé filer l’occasion d’ajouter un trophée à la JSK, après les quatre titres de champion remportés par les U 17, 16,15 et14. Une belle récolte qui constitue un record dans les anales des jeunes catégories du club le plus titré du pays.

S. K.