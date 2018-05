«Notre parcours est positif»

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 113 lecture(s)

L’entraîneur adjoint de l’Olympique El Kseur, Abdenour Harzouz, estime que son équipe a réalisé de bons résultats en clôturant cet exercice à la cinquième place du classement général. Pour lui, un tel parcours est amplement positif.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez terminé la saison à la cinquième place au classement. Un mot sur votre position ?

Abdenour Harzouz : Effectivement, bien que nous ayons raté quelques matches à domicile, je dirai qu’on a réussi malgré tout à terminer la saison dans une position honorable, malgré le manque de moyens.

Quel bilan faites-vous sur la saison qui vient de s’achever ?

Pour être franc, le bilan de notre équipe est très positif puisque nous avons misé sur le maintien en début de saison avec une meilleure place au classement. On s’est retrouvé à disputer des matchs pour l’accession, avant de connaitre un passage à vide qui nous a couté cher. Dans ce sens que nous avons perdu beaucoup de matchs importants, notamment à domicile. Mais cela ne remet pas en cause la qualité du parcours que nous avons réalisé. On a réalisé 10 victoires, 11 nuls et 9 défaites. Nos attaquants ont inscrits 30 buts. Cela dit, la défense du club n’est pas aussi solide car elle a été piégée à 29 reprises.

Diriez-vous qu’il s’agit d’une saison bien réussie ?

Quels que soient les commentaires qu’on peut faire sur notre parcours cette saison, il reste que nous avons réalisé de bons résultats avec du beau jeu que peu d’équipes pratiquent, et c’est là notre grande satisfaction.

Quelles sont, selon vous, les raisons qui vous ont privés de l’accession ?

On aurait pu réaliser l’accession mais plusieurs paramètres nous ont fait défaut cette saison. Au début, nous avons mal entamé le championnat où nous avons perdu plusieurs points à domicile. Toutefois, le problème financier a beaucoup affecté l’équipe.

Comptez-vous renouveler votre bail ou songez-vous plutôt à changer d’air ?

Sincèrement, je me sens bien à El Kseur. D’autant plus que ma collaboration avec Azzedine Irid m’a énormément apporté. Donc, je suis prêt à rester. Autrement dit, même si je reçois des contacts, je donnerai la priorité à l’OSEK.

Entretien réalisé par Samy H.