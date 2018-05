Le WRB Ouzellaguene rate l’accession

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 152 lecture(s)

Rater un championnat lors de l’ultime journée ne peut que faire naître énormément de regrets. Il est sûr que perdre une accession, de surcroit au goal-average, ne peut qu’engendrer une énorme déception, puisque les efforts de toute une saison partent en fumée. C’est le constat qui s’applique à l’équipe du WRB Ouzellaguen, le pensionnaire de la division pré-honneur de la ligue de Bejaïa, qui, durant tout le parcours, a toujours été un candidat à l’accession et a tant cru à une montée au palier supérieur pour, en fin de compte, se faire coiffer sur le fil par l’O M’Cisna. Avec un effectif riche en joueurs de valeur, la formation dirigée par l’entraîneur Moussa Arezki a incontestablement produit des prestations de grande qualité, alliant spectacle et efficacité au grand bonheur des supporteurs qui croyaient dur comme fer à l’accession. Cette désillusion du WRB Ouzellaguene ne doit en aucun cas nous faire oublier l’excellent parcours réalisé par les joueurs de l’entraineur Moussa Arezki qui n’ont pas démérité tout au long de cette saison. Avec des moyens financiers très insuffisants, l’équipe du WR Ouzellaguen a tout de même réalisé une excellente saison, avec 17 victoires, 3 matches nuls et 4 défaites. L’équipe a la deuxième meilleure attaque avec 53 buts marqués et la troisième meilleure défense du championnat avec 25 encaissés, même si au final la consécration n’était pas au rendez-vous pour les hommes du président Yahia Tabet. Maintenant que la messe est dite, avec l’accession de Feraoun et de l’O M’Cisna, il revient aux dirigeants de la formation d’Ighzer Amokrane de penser dès à présent à la prochaine saison pour l’entamer dans les meilleures conditions. Si les dirigeants arrivent à garder le même effectif, il ne fait pas de doute que le WRBO aura encore son mot à dire lors du prochain exercice, à condition aussi que les moyens financiers suivent.

S. H.