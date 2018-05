«Je vise le titre de meilleur buteur»

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 182 lecture(s)

Le joueur Belkacemi Ismail, qui a inscrit un triplé lors de la rencontre remportée 4 à 1 face à la JSM Skikda, parle dans cet entretien du parcours du MOB et de son avenir, surtout qu’il est en fin de contrat.

La Dépêche de Kabylie : Quel est votre sentiment après avoir inscrit un triplé contre la JSMS ?

Belkacemi Ismail : Le plus important est que j’ai contribué à la victoire de mon club et comme le football est un jeu collectif et le succès sera celui du groupe, donc peu importe celui qui marque. Aujourd’hui, j’avais une réussite totale devant les bois et j’ai marqué trois buts. J’espère que je marquerais encore lors du prochain match contre le MCS pour décrocher le titre du meilleur buteur de la Ligue 2.

Après cette victoire, le MOB est officiellement le titre du champion. Quel commentaire faites-vous sur le parcours du club ?

Je pense qu’on est l’équipe la plus régulière de ce championnat, car on n’a jamais quitté le podium depuis le début de saison. Nous avons réalisé un parcours des plus honorables avec le titre de meilleur défense, de la 2ème attaque et du titre de champion de la Ligue 2 qu’on a décroché grâce aux sacrifices de tout un chacun, les joueurs, les supporters, le staff technique et les dirigeants qui ont réuni toutes les conditions nécessaires pour la réussite. On a pu remettre le club à sa place après moins d’une année, un défi difficile à réaliser après tout ce qu’on a vécu la saison écoulée en Ligue 1 Mobilis.

Vous êtes en fin de contrat. Qu’en est-il de votre avenir ?

Pour le moment, je ne pense qu’au prochain match contre le MCS et comment honorer mon contrat. Concernant mon avenir, la priorité va au MOB, même si j’ai plusieurs contacts avec d’autres clubs plus huppés.

Les supporters ont joué un grand rôle tout au long de la saison et ils seront encore plus nombreux demain pour fêter l’accession en Ligue 1. Un message pour eux ?

Je remercie ceux qui ont fait le déplacement à Skikda et ceux qui nous ont suivis partout pendant toute la saison. Je leur dédie ce titre de champion du fond du cœur car ils ont aussi contribué à ce sacre. On va fêter demain l’accession et je suis sûr qu’ils vont préparer quelque chose de grandiose pour immortaliser cette journée.

Propos recueillis par Z. H.