Le président Rezki annonce sa démission

Il ya 3 heures 19 minutes

Lors d’une entrevue qu’on a eue avec le président du conseil de gestion du MOB, Mustapha Rezki, concernant son avenir, ce dernier nous a avoué qu’il ne poursuivra pas sa mission à la tête du MOB. «Officiellement, je continuerais à gérer les affaires du club jusqu’au dernier match contre le MCS, mardi prochain (demain ndlr), et je déposerais ma démission au président du Conseil d’administration, M. Boudiab», déclarera-t-il. Concernant les raisons qui l’ont poussé à démissionner, il dira : «Ma santé ne me permis plus de vivre avec la pression, sans oublier que j’ai abandonné ma famille à cause du MOB. Maintenant que notre objectif est atteint, je partirais la conscience tranquille. J’ai pu assainir les 2/3 de la dette du club qui avoisinait au début de saison les 30 milliards de centimes sans oublier le règlement de plusieurs situations avec la CRL.» Avant d’ajouter : «Ma décision est irrévocable et je vais préparer les bilans, moral et financier, pour les présenter lors de l’AG des actionnaires.» Il faut signaler que Mustapha Rezki est revenu à deux reprises sur sa décision de démissionner suite aux interférences causées par certains actionnaires dans son travail et les insultes d’une certaine frange de supporters qui ne l’ont pas épargné lors d’un match à Béjaïa.

