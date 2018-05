«La JSK ne jouera plus le maintien»

Par DDK | Il ya 3 heures 16 minutes | 928 lecture(s)

En marge de la réception organisée en l’honneur du club dans la localité de Mechtras, le président de la JSK, Cherif Mellal, est revenu sur le parcours de son team et sur la démission de Bouzidi.

La Dépêche de Kabylie : Que pensez-vous de l’accueil qui vous a été réservé par les autorités et les fans de la JSK à Mechtras ?

Cherif Mellal : L’accueil qui nous a été réservé nous a fait chaud au cœur, nous en sommes ravis. C’était aussi l’occasion de rencontrer les supporters de la JSK avec qui nous avons parlé de l’avenir de la JSK. Nous avons d’ailleurs les mêmes objectifs pour le club phare de la Kabylie. Les supporters nous ont accompagnés depuis notre arrivée à la direction du club et Dieu merci notre but est atteint. La JSK restera toujours debout. Nous allons à présent réfléchir à la prochaine saison où nous sommes déterminés à avoir une grande équipe pour jouer les premiers rôles. Mechtras est votre première destination, après le maintien.

Pourquoi cette région particulièrement ?

Il n’y a aucun secret. Nous répondons toujours favorablement à tous ceux qui nous invitent. Nous ne disons jamais non. C’est un plaisir de venir pour être proche de nos supporters. C’est une très bonne chose quand il y a de la complicité entre les supporters et la direction pour avancer et aller le plus loin possible. Les grands clubs se construisent lorsque dirigeants, joueurs et supporters sont unis et travaillent dans le même sens et pour un même objectif. La JSK est une grande famille, l’apport de chacun à son pesant d’or.

Un commentaire sur le maintien de la JSK en Ligue 1 Mobilis…

J’ai toujours cru en nos capacités de rester en Ligue 1, même si au début les résultats n’avaient pas suivi. Nous avions engagé un entraineur qui n’avait pas réussi après quatre matches, mais je suis resté fortement convaincu que les résultats allaient suivre. Avec beaucoup de courage et les efforts consentis par l’ensemble des staffs de la JSK et les joueurs ainsi que le soutien continu de nos fans, qui ont toujours été avec le club, nous sommes arrivés à réaliser notre objectif.

Peut-on s’attendre à une grande équipe de la JSK, la saison prochaine ?

Je l’ai dit et redit, je ne changerai pas de cap. L’année prochaine, nous aurons une grande équipe et nous jouerons les premiers rôles. La JSK ne jouera plus le maintien.

Cela passe inéluctablement par le recrutement de bons joueurs, n’est-ce pas ?

Concernant les recrutements, nous avons une commission qui s’en charge. Nous allons réfléchir doucement pour recruter de grands joueurs capables de défendre les couleurs de la JSK. Nous n’allons pas commettre les erreurs de nos prédécesseurs. Les joueurs actuels nous ont fait beaucoup de chantage. Nous avons marché et cédé car le club jouait sa survie. Il y a eu des pressions internes et externes. Mais nous avons tout de même réussi et seul le résultat compte.



À votre arrivée, vous avez parlé de formation et de retour des anciens de la JSK. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Nous y sommes justement. En venant, nous avons installé des compétences. Cette année, nous allons donner la chance à quatre jeunes joueurs du club. La priorité au cru du club. Je ne recruterai que les meilleurs joueurs capables de défendre les couleurs de la JSK et de répondre aux espoirs des fans de la JSK.

L’entraîneur Bouzidi a claqué la porte juste après le match face à l’USMA. Un mot sur cette démission ?

Bouzidi avait un contrat de trois mois. On l’a payé d’avance et il a perçu toutes ses indemnités. Il a été recruté pour maintenir le club en Ligue 1, il a réussi sa mission et il a démissionné. Nous avons un grand projet pour la JSK.

Que faut-il faire pour que la JSK redevienne comme avant ?

Pour que la JSK redevienne comme avant, il lui faut des hommes, des hommes qui tiennent leurs paroles et leurs engagements.

Un mot pour les supporters…

Je leur demande de rester fidèles au club et de le soutenir en toutes circonstances.

Entretien réalisé par Hocine Taib.