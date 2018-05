Accueil royal pour la JSK à Mechtras

Par DDK | Il ya 3 heures 17 minutes | 317 lecture(s)

Les autorités locales de Mechtras, au sud de Tizi-Ouzou, ont offert avant-hier un déjeuner en l’honneur de la JSK qui a réussi à relever le défi de se maintenir en Ligue 1 Mobilis après son succès vendredi face aux Algérois de l’USMA, par trois buts à deux. Le président Cherif Mellal et ses accompagnateurs, à savoir le Directeur général du club Nacim Ben Abderrahmane, le manager Doudene Karim, l’ex gardien de but Mourad Amara, le coach adjoint Mourad Karouf, les joueurs Belkalem, Raiah et Renai ont été accueillis par les autorités locales de Mechtras, à leur tête le président de l’APC Omar Cheballah. Les hôtes de Mechtras ont eu droit un bain de foule avec des centaines de fans des Canaris. Le maire de Mechtras dira, lors de son allocution : «C’est un honneur et un immense plaisir d’accueillir le président Mellal et ses accompagnateurs dans notre localité. Cherif Mellal, l’ensemble des encadreurs et des entraineurs ainsi que les joueurs ont tous été à la hauteur puisqu’ils ont réussi à atteindre leur objectif, celui de maintenir notre club en Ligue 1 Mobilis. Nous ne pouvons les remercier suffisamment pour tout ce qu’ils ont fait. En cette heureuse circonstance, je tiens à les assurer de notre soutien et de celui de nos supporters pour construire un club fort comme c’était le cas il y a quelques années. La JSK, c’est notre identité, notre patrimoine, notre avenir et notre porte voix». Mellal Cherif et ses accompagnateurs n’ont pas manqué, pour leur part, de remercier les fans et les autorités locales pour le bon et le chaleureux accueil qui leur a été réservé.

H. T.