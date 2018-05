Farid Douibi sacré champion d'Afrique

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Le jeune boxeur de Takrietz, dans la daïra de Sidi-Aïch à Béjaïa, Farid Douibi, a brillé de mille feux au championnat d’Afrique de boxe juniors tenu du 7 au 12 du mois en cours à Casablanca (Maroc).

Le jeune sociétaire de l’Olympique Seddouk a décroché la médaille d’or, samedi dernier, dans la catégorie des 75 kg au terme de cette compétition qui s’est déroulée à la salle du complexe Mohamed V, en battant en final le marocain El Feryji Hossam. Ce jeune pugiliste né en 2000 à Takrietz, a atteint la finale après avoir battu en demi-finale le camerounais Ngono Élysée. Il avait réussi à s’offrir le titre de champion arabe au mois de mars dernier, en Égypte. Rencontré à son arrivé à Takrietz, il dira : «Je suis très content par cette consécration. Je dédis cette médaille d’or à mes entraineurs, Souaghi Yahia et Atik Bahi Debiche Youcef, à mes parents, à tous les jeunes de Takrietz, à toute la région d’Ath Ouaglis et à toute la Kabylie. Mon ambition c’est d’être sacré champion olympique. Je tâcherai de cravacher dur pour atteindre cet objectif». Le jeune champion aux grandes qualités techniques et physiques, a pour ambition donc de percer dans sa carrière. «Je cravacherai durement aux entraînements sous la houlette de mes coaches pour y arriver. Je tiens à remercier mon père et ma mère qui ne cessent de m’encourager pour réaliser mon rêve», déclarera-t-il. De son côté, Hichem Maouche (52 kg) a décroché l'or après avoir dominé l'Ougandais Musoke Reagan. Huit athlètes algériens se sont qualifiés en finale, mais seuls Maouche et Douibi ont décroché leur billet pour le championnat du monde, leurs six compatriotes s'étant contentés de médailles d'argent. Il s'agit, pour les garçons, de Fassi Ahmed Djamal, Jaballah Farès et Mansouri Mohand, battus respectivement par le marocain El Ouaraz Yassine chez les 69 kg, l'éthiopien Alayu Mekounnen chez les 49 kg et l'égyptien Ali Moussa Youcef chez les 81 kg. Pour les filles, Khatir Yasmine (48-51 kg), Leïla Semrani (60 kg) et Feroum Feriel (69 kg), ont perdu respectivement contre la nigériane G'Badamosi Adjat, la tunisienne Taghouti Maouada et la marocaine Salma El Hajjami. Le pugiliste Mansouri Mohamed (81 kg) du BC Akbou a remporté l’argent. Chez les filles, Debou Lyna (60-64kg) de la JS Sidi Ayad et Berkani Louza (46 kg) du SRB Tazmalt ont remporté respectivement le bronze. Pour rappel, 15 pugilistes algériens dont six filles ont pris part à ces joutes africaines qualificatives au championnat du monde de Budapest (Hongrie) et les jeux olympiques de la jeunesse 2018 de Buenos Aires, en Argentine.

Samy H.