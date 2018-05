Les petites catégories fleurissent

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Les citoyens observent avec joie l’émergence des catégories benjamins, minimes et cadets de football dans la région de Boudjima, qui ne possède plus, faut-il le rappeler, de catégorie senior depuis des années. Une virée au stade Azma de Tarihant donne une véritable bouffée d’air frais. Selon beaucoup de personnes interrogées sur place, l’espoir est toujours grand pour que le sport renaisse de ses cendres. En effet, malgré l’«extinction» du club de football communal, des initiatives sont venues sauver les meubles, comme à Afir, grande localité de la commune où est né un vrai club de football. À Tarihant, le stade du village a été aménagé et abrite des rencontres très suivies par les jeunes de tous les villages de la commune, qui compte aussi un club de football. Mais ce qui donne encore beaucoup d’espoir, ce sont les travaux engagés au niveau du stade situé au chef-lieu. Après avoir bénéficié d’une pelouse synthétique, ce terrain, qui fait le bonheur de la jeunesse locale, subit actuellement des travaux de réaménagement des gradins. Ce projet annonce pour beaucoup le retour du grand club communal, surtout que ce ne sont pas les volontés et les compétences qui manquent à Boudjima. Aussi, des jeunes comme Madjid Boucherab, responsable et entraîneur du club sportif d’Afir, se donne à fond pour faire émerger une génération de joueurs. Même objectif à Tarihant, où de jeunes pratiquant le sport roi, mais aussi d’autres disciplines sportives, sont formées, dans la perspective d’en faire des athlètes de renom. Pour rappel, Boudjima a donné des championnes d’athlétisme à l’Algérie, comme Samira Afettouche. Cette discipline refuse de mourir, car d’autres petits bourgeons éclosent encore. Enfin, notons que cette commune est également parmi les plus dynamiques dans les sports de combat et les arts martiaux. Depuis les années 70, la région fournit de grands champions. Actuellement, plusieurs disciplines suscitent toujours l’intérêt, comme le Taek-won do, le Vo Vietnam et karaté do. Les maisons de jeunes de Tarihant et de Boudjima abritent des activités tous les jours de la semaine.

Akli N.