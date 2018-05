Distinction des athlètes de Toughza

Par DDK | Il ya 1 heure | 74 lecture(s)

Bonne récolte du club de Taekwondo Amel Toghza (Bouira) qui a décroché cinq médailles lors du championnat d’Algérie de Taekwondo Cadets (filles-garçons) qui s’est déroulé le weekend dernier à Mila. Le club drivé par Medjdoub Abderahmane, ayant participé avec 9 athlètes, est revenu avec cinq médailles dont deux en or. Médailles décrochées respectivement par Mehaba Sara -54 Kg et Benaoudia Koceila -49 Kg (champions d’Algérie). Deux médailles d’argent ont été remportées par Khelifati Sonia -37 Kg et Hennou Sara + 59 Kg (vice-championnes d’Algérie) et une médaille d’argent décrochée par Hadjou Tassadit -59 Kg (troisième place). Pour rappel, prés de 400 athlètes ont pris part au championnat national de Mila représentant 27 ligues de wilaya. À noter aussi la bonne prestation des jeunes équipes de Takerboust et Tixiridéne dont plusieurs athlètes ont atteint les ¼ de finales. Les athlètes ont été accueillis à leur arrivée par le maire de Chorfa, M. Chemlal Dai et son adjoint M. Gaci Tarik, un geste hautement symbolique et encourageant pour le staff dirigeant ainsi que pour les jeunes athlètes qui se sont illustrés en décrochant plusieurs titres nationaux et africains.

M’hena A.