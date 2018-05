Vibrant Hommage à Chemali El Haouès

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

L’association culturelle Patrimoine Sidi Ali Oumerzeg a organisé, en collaboration avec les anciens joueurs du RC Seddouk et de l'O M’Cisna, une grandiose manifestation sportive en hommage à Chemali El Haouès, figure emblématique du sport à Seddouk. Un événement qui se veut une reconnaissance pour cette personne qui a tant donné à la région. Placée sous le slogan «Non à l'oubli, oui à la gratitude», cette journée a vu la programmation de deux joutes amicales auxquelles ont pris part des vétérans de l'ORBA (deux générations), le RC Seddouk, l’O M'Cisna et la sélection des quatre villages de Seddouk Ouadda, Tibouamouchine, Ighil Ndjiber et Seddouk Oufella. En ouverture, ce sont les anciens du RCS qui ont affronté leurs homologues de M’Cisna. Les Bellili, Kebbi, Boussaïd, Guelmine, d’un côté, et les frères Ouchetla, Benslimane Abdelaziz, Hocine Benatsou, Brahim Aït Oumghar, Hamama, de l'autre, ont gratifié le nombreux public de très belles facettes de jeu. Au finish, ce sont les coéquipiers de Madani Benghanem qui ont pris le meilleur sur leurs amis de M’Cisna, sur un score 3 buts à 2. La seconde rencontre du jour a vu les anciens de l'ORB Akbou donner la réplique à leurs homologues de la sélection des quatre villages. Des coupes et des cadeaux ont été remis par les membres de l'association aux équipes participantes, le tout dans une forte émotion dans ce joli stade de M'Cisna, doté d'une pelouse en gazon synthétique. Plusieurs invités de marque ont assisté à la manifestation, dont les ex-coéquipiers de Haouès, tous des sexagénaires, des sportifs de la région et le maire de M'Cisna, Karim Kaabache, qui a d’ailleurs tenu à honorer et féliciter celui qui a été son maître d’EPS dans les années 70. Même les quatre formations qui ont participé à cette fête et les deux équipes voisines, le RC Seddouk et l’O M’Cisna, ont offert des cadeaux symboliques à cette icone qui a inculqué les valeurs du sport à plusieurs générations de la région. Ému, Chemali El Haouès a tenu à remercier tous les présents à cet heureux événement et féliciter les deux formations de la région, le RCS et l’OM, pour leur accession.

Zahir Ait Hamouda