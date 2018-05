«Notre objectif est atteint»

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Le président de l’Olympique de Feraoun, Abdelhalim Bourdjah, fait part, dans cet entretien, de son immense joie suite à la montée du club en division honneur.

La Dépêche de Kabylie : Peut-on dire qu’Abdelhalim Bourdjah est un président comblé ?

Abdelhalim Bourdjah : Évidemment, car l’OF a atteint l’objectif tracé en début de saison, c'est-à-dire l'accession. En vérité, nous avons accédé avant l'heure.

Comment jugez-vous le parcours de votre équipe?

Finir la saison en champion est forcément un bilan plus que positif. En dépit de certaines difficultés, les joueurs ont réussi leur pari. Je tiens à féliciter l'entraîneur Beldjoudi pour son travail, ainsi que les staffs technique, médical et administratif qui ont été derrière cette consécration. Il faut dire que nous avons connu des moments difficiles que nous avons réussi, cependant, à surmonter. Il faut avouer que ce n’était pas chose facile, car le championnat de la saison qui vient de s’écouler a été serré avec des équipes déterminées à surclasser leurs concurrents. Nous concernant, nous avons géré notre parcours match par match et de manière assez régulière, malgré quelques accros. Cela fait plusieurs années que nous attendons cette consécration. Je tiens à remercier les supporters, qui étaient à chaque fois derrière l’équipe, et tous ceux qui ont contribué à cette consécration. Je voudrais dédier ce titre à tous les habitants de la commue de Feraoun, à nos supporters, à nos dirigeants et bien sûr au staff technique.

Avez-vous douté à certains moments ?

J’avoue… surtout après les deux défaites consécutives contre l’US Béni Mansour et le WRB Ouzellaguen. Sinon, j'avais une entière confiance en le groupe qui était déterminé à se surpasser dans les moments difficiles. Il faut dire que notre entraîneur a fait un énorme travail psychologique pour remonter le moral de la troupe, dans le but de redémarrer de plus belle. Et c’est ce qui s’est passé, puisqu’on a occupé le poste de leader durant neuf mois. Je ne cessais de répéter que Feraoun allait être champion. Nous avions les moyens et les capacités d'atteindre cet objectif. Dieu merci, nous avons été récompensés. Nous méritons amplement cette consécration. Certes, on a eu quelques passages à vide, mais je pense que cela a été le cas de toutes les équipes. Malgré les difficultés, on a pu tenir le coup et finir champions.

Quel est le secret de cette belle performance ?

Avec une volonté farouche et une gestion efficace, les résultats suivront naturellement. Les joueurs se sont, aussi, donnés à fond grâce à leur esprit d’équipe et leur sérieux. Seul le travail paie. Nous n'avons compté sur personne pour atteindre notre objectif. C'est notre travail qui nous a permis de terminer champions. Il n'y a pas de secret. J'estime que nous avons récolté les fruits d'un travail soutenu. Le mérite revient aussi à nos entraîneurs qui ont réalisé un joli travail.

Quelles sont les équipes qui vous ont impressionné ?

Le WRB Ouzellaguen, l’O M’Cisna, le BC El Kseur et le NR BSemaoun. A mon avis, ce trio de tête mérite largement d’évoluer au palier supérieur.

Maintenant que l’accession est acquise, pensez-vous à la prochaine saison ?

Nous avons pris nos dispositions pour nous préparer dans les meilleures conditions, afin d'éviter les erreurs du passé. Nous espérons renforcer le groupe, en prévision de la saison prochaine, nous structurer et chercher d’autres moyens de financement. Avec la contribution de tout le monde, on peut viser haut, d’autant plus que nous disposons d’un réservoir de jeunes capables de hisser l’OF vers les sommets. Avec la stabilité de l’encadrement, technique d’abord et ensuite de l’effectif, on peut réussir quelque chose.

Appréhendez-vous le niveau de la division honneur ?

Il est évident que le niveau sera supérieur, mais on a une formation solide qui jouera les trouble-fêtes. Il faudra songer à renforcer le club et mettre plus de moyens pour plus d’ambitions, car on ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. On peut compter sur le soutien de notre public.

Un mot justement sur les fans de l’Olympique?

C'est un public merveilleux qui nous a été d'un grand soutien dans les moments difficiles. Il a joué un rôle prépondérant dans notre accession. Je tiens à le remercier.

Un mot pour conclure...

Notre commune a vécu une saison historique avec cette accession. Permettez-moi de remercier tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin. Je remercie aussi nos supporters pour leur soutien et je dédie cette accession à toute la population de Feraoun. Comme tout le monde le sait, notre stade est dans piteux état. Je saisis cette occasion pour lancer un appel en direction des autorités, pour le doter d’une pelouse synthétique. L’aménagement des tribunes est aussi souhaitable.

Entretien réalisé par Samy H.