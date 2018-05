Taourirt Mokrane et CA Fréha s’offrent les trophées

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Les trois finales de la coupe de wilaya des catégories jeunes, qui se sont déroulées vendredi dernier au stade Oukil Ramdane, sont revenues aux U19 de l’O Taourirt Mokrane et aux U 17 et 15 du CA Fréha. Les premiers ont battu 3 à 2 la JSC Ouacifs, tandis que les seconds ont pris le dessus sur, respectivement, l’IRB Yakouren (4 - 1) et l’ES Tigzirt (3 – 0). L’ensemble des six équipes en lice ont fourni des prestations de haut niveau, notamment les juniors (U19) qui ont tout simplement séduit le public nombreux présent au stade. En effet, les jeunots de l’Olympique Taourirt Mokrane et ceux d’Ouacifs ont démontré que la Kabylie profonde renferme un vivier de jeunes talents qui méritent d’avoir une chance d’intégrer les clubs de la wilaya évoluant dans les divisions supérieures, dont la JSK. Dans la catégorie U17, le CA Fréha, une école qui n’est plus à présenter, et l’IRB Yakouren n’ont pas manqué aussi de gratifier le public par leurs prouesses techniques, leur rendement et leur intelligence dans le jeu. Pour les U15, c’était l’apothéose ! Les deux équipes, à savoir le CA Fréha, qui a réalisé un parcours historique en coupe d’Algérie, et l’ES Tigzirt se sont retrouvées pour la deuxième fois consécutive en finale. Les deux formations ont été à la hauteur des attentes du public qui a fortement apprécié la production des 22 jeunots. La cérémonie de remise des coupes, des médailles et des diplômes aux équipes vainqueurs et aux finalistes des trois catégories s’est déroulée sous de chauds applaudissements de l’ensemble des présents, au stade Oukil-Ramdane qui a renoué à l’occasion avec son ambiance d’antan. A signaler que la prestation de certains joueurs n’a pas échappé à la direction technique des jeunes de la JSK. Plusieurs noms ont été cochés sur le calepin des staffs technique jeunes du club le plus titré du pays.

S. K.