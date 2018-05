L’US Tafoughalt de retour à la compétition

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

Ayant mis la clé sous le paillasson la saison qui vient de s’écouler, le club du sud de la wilaya de Tizi-Ouzou, l’US Tafoughalt, sera de retour à la compétition la saison prochaine (2018-2019). Les dirigeants de l’UST, à leur tête Demiche Fatah, comptent donc faire sortir les jeunes de ce plus grand village de la commune d’Ait Yahia Moussa de l’inertie. La direction du club a pris les devants en commençant à préparer le retour de l’US Tafoughalt sur la scène footballistique de la wilaya de Tizi-Ouzou. Des tests de sélection seront organisés pour les jeunes catégories dans les semaines à venir et ce sera aussi le cas pour les seniors. Ceci afin d’engager à nouveau le club dans ses différentes catégories en championnat de la wilaya de Tizi-Ouzou et avec les seniors en division Pré-honneur. Toutes les conditions sont réunies pour marquer le grand retour de ce deuxième club de la commune d’Ait Yahia Moussa, après la JSAYM, parmi les équipes de la wilaya de Tizi-Ouzou. Les réunions se sont multipliées ces deniers temps au siège du club entre les dirigeants et les amoureux de ce club pour le remettre sur les rails et redémarrer la machine de fort belle manière.

M. B.