Verdict cet après-midi

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

Le ticket qualificatif pour l’accession en Régionale 2 se jouera cet après-midi. Les prétendants à l’accession sont respectivement le RC Haïzer, le FC Thamelahth et le HC Aïn Bessam, le NM Lakhdaria étant hors course, puisqu’il ne compte qu’un seul point. Ainsi, la rencontre au sommet sera celle qui mettra aux prises le RC Haïzer (quatre points) avec le HC Aïn Bessam (deux points), au stade communal de Kadiria. En cas de victoire des gars de Haïzar, ils totaliseront sept points et accéderont en Régionale II, et ce, quel que soit le résultat de la rencontre FC Thamelahth - NM Lakhdaria qui se déroulera parallèlement au stade Bourouba Said de Bouira. Dans cette rencontre, le FC Thamelahth est condamné à gagner le match et attendre le résultat de celui qui mettra aux prises le RCH-HCAB. Si le FCT remporte le duel et le RC Haïzer fait un nul, l’accession se jouera entre le RCH et le FCT qui comptabiliseront ainsi cinq points chacun. Néanmoins, dans le cas d’une victoire du FCT et du HCAB, l’accession se jouera entre les deux équipes qui totaliseront cinq points chacune. Le RC Haïzer a désormais son destin entre les mains, puisque une victoire face au Hamzaouia de Aïn Bessam lui permettrait de rejoindre directement la Régionale 2.

M’hena A.