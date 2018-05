«Prêt à prolonger si…»

Par DDK | Il ya 1 heure | 211 lecture(s)

En fin de contrat avec la JSK, le portier Abderrahmane Boultif décidera de son avenir dans les prochaines journées. Dans cet entretien, il parle de son avenir ainsi que de plusieurs points concernant son club.

La Dépêche de Kabylie : Votre club a assuré son maintien en Ligue 1 Mobilis avant la dernière journée. Vous êtes sûrement soulagé ?

Abderrahmane Boultif : Dieu merci on a réalisé notre objectif, celui d’assurer notre maintien en Ligue 1 Mobilis. Cela nous a mis à l’aise avant le match de la dernière journée face au MCO. On a cravaché pour atteindre cet objectif et nous sommes très contents pour nos chers supporters.

Assurer le maintien était très dur n’est-ce pas ?

Grâce à la mobilisation de la direction, du staff technique, des joueurs et supporters, on a pu sauver le club. Nos efforts ont été récompensés et on a réussi notre objectif. La JSK est un grand club et sa place est parmi les clubs de l’élite.

Beaucoup estiment que vous aivez les moyens de gagner la coupe d’Algérie et de terminer la saison avec un titre…

On aurait souhaité gagner la coupe, toutefois la chance n’était pas de notre côté. Malgré tous les problèmes qu’on a vécus avec l’instabilité sur les plans administratif et technique, on a joué la finale de la coupe et on a réalisé l’essentiel, à savoir notre maintien en Ligue 1 Mobilis.



Sur le plan personnel, vous avez réussi de belles prestations. Comment jugez-vous votre rendement dans l’ensemble ?

En toute modestie, je dirai que j’ai accompli ma tâche lors des matchs que j’ai joués cette saison. Je travaille durement et je fais toujours le maximum pour être à la hauteur lorsque le club a besoin de mes services. Mon objectif a chaque fois et d’aider mon club et d’être à la hauteur de la confiance placée en moi par le staff technique.

Votre contrat avec la JSK prendra fin après le match face au MCO.

Avez-vous pris une décision concernant votre avenir ?

À présent, je suis concentré sur mon travail avec la JSK pour terminer la saison en beauté. Concernant mon avenir, je trancherai après. Il nous reste encore le match face au MCO à jouer. Une fois terminé, je déciderai de mon sort. Tout sera clair dans les toutes prochaines journées.

Êtes-vous emballé de continuer votre aventure avec la JSK, surtout que les supporters souhaitent vous voir dans l’effectif kabyle la saison prochaine ?

Je ne vous cache pas que j’ai vécu de très bons moments depuis mon arrivée à la JSK et je donnerai la priorité à ce club. Cependant, j’attends l’offre des dirigeants avant de prendre une décision finale. Maintenant, si on trouve un accord sur tous les plans, je prolongerai mon contrat et je continuerai mon aventure avec la JSK. C’est une question de destin.

Sinon, on croit savoir que d’autres clubs vous ont sollicité. Peut-on savoir de qui s’agit-il ?

Honnêtement, je ne sais pas quels sont les clubs qui me veulent car c’est mon manager qui s’occupe de mes contacts. Comme je vous l’ai déjà dit, j’attends que le match face au MCO soit terminé pour trancher.

Après une saison difficile, qu’est-ce qu’il faut pour que la JSK joue les premiers rôles la saison prochaine ?

La JSK pourra jouer les premiers rôles la saison prochaine à condition que le club soit stable sur les plans administratif et technique. Déjà avec l’arrivée de Mellal et la venue de Bouzidi comme coach, le club a retrouvé son équilibre en revenant en force lors des derniers matchs. Je pense qu’en gardant les piliers de l’équipe et en renforçant le club dans les postes où la JSK enregistre des insuffisances, l’équipe aura son mot à dire au cours du prochain exercice.

Qu’avez-vous à dire aux supporters qui rêvent de voir la JSK jouer les premiers rôles la saison prochaine ?

Les supporters de la JSK doivent soutenir leur club du début de la saison jusqu’à la fin. On a vu leur grand soutien face au MCA et l’ESS et leur grand rôle dans les victoires réalisées. Si les supporters soutiennent leur club dans tous les matchs, je reste confiant que la JSK réalisera une grande saison et jouera les premiers rôles dans les différentes compétitions

Entretien réalisé par Mustapha Larfi