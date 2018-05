ESS - MCA, un choc 100% algérien !

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

La deuxième journée (Groupe B) de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football sera marquée par le choc 100% algérien entre l'ES Sétif et le MC Alger prévu ce soir à 20h00 au stade du 8 mai 1945, où chacun tentera de se racheter après le faux pas de la première journée. L'Entente, qui va retrouver à l'occasion son public, après avoir purgé la sanction du huis clos infligée par la CAF, aura à cœur de rectifier le tir, quelques jours après avoir été assommé à Lubumbashi (RD Congo) par l'ogre du TP Mazembe (4 - 1), alors que le Doyen avait été tenu en échec dans son antre du 5-juillet par les Marocains de Difaâ Hassani El-Jadidi (1 - 1). L'Entente et le MCA aborderont ce rendez-vous crucial au moment où les deux équipes traversent une période difficile en championnat. L'ESS, détenteur du trophée africain en 2014, reste sur quatre défaites de rang alors que le Mouloudia a enchainé samedi, face à l'USM El-Harrach, un sixième match sans la moindre victoire, toutes compétitions confondues. Une victoire de l'une ou l'autre équipe, dans cette prestigieuse compétition, lui permettra de mettre fin à cette série noire, et surtout de se relancer dans la course pour la qualification aux quarts de finale de la prestigieuse compétition africaine. Côté effectif, l'Entente va bénéficier du retour des blessés à l'image du défenseur Ziti, ou encore de l'attaquant Benayad, alors que le MCA sera privé de plusieurs joueurs, entre autres, Bendebka, Mebarakou (suspendu), et El-Moueden. Cette rencontre sera dirigée par l'arbitre égyptien Ghead Zaglol Grisha, assisté de Rédouane Achik (Maroc) et Waleed Ahmed Ali (Soudan). Dans l'autre match du groupe B, prévu également ce mardi, le TP Mazembe va tenter de conforter sa position de leader en déplacement face au Difaâ Hassani El-Jadidi (19h00). Les deux premiers du groupe se qualifieront pour les quarts de finale prévus en septembre prochain.



Hassan Hamar démissionne

Le président de l’ES Sétif a décidé de démissionner de son poste, a indiqué avant-hier la direction du club. Selon le chargé de communication de l’ESS, Brahim Kherfia, cette énième démission est motivée par «la campagne malveillante qui cible l’ES Sétif et vise sa déstabilisation» et en raison «des pressions que subit Hamar par les supporters de l’Aigle Noir, les insultes et les intimidations auxquelles il fait face». La même source indique également que la démission de l’homme fort de l’ESS est «irrévocable». Toutefois, il faut souligner que, Hassan Hamar n’est pas à son premier coup d’essai. Le patron de l’Aigle Noir a fait mine de quitter son poste à la tête de l’équipe à de nombreuses reprises par le passé. Dans le football algérien, il est de coutume que les présidents de clubs brandissent la menace de quitter le navire à chaque fois que leurs clubs traversent une mauvaise passe. Il faut dire également que cette démission intervient deux jours avant un important rendez-vous, pour les Noir et Blanc, en Ligue des champions d’Afrique.

