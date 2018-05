Les Vert et Rouge à 90’ du bonheur !

Par DDK | Il ya 1 heure | 175 lecture(s)

Le rideau tombera cet après-midi sur le championnat de la ligue 2 Mobilis avec le déroulement de la trentième et ultime journée, au bout de laquelle sera connu le troisième et dernier club qui accompagnera le MOB et l’ASAM parmi l’élite.

C’est ainsi que la JSM Béjaïa (3e) et le CA Bordj Bou Arreridj (4e), que ne séparent que deux petites unités au classement général, avec respectivement 52 et 50 points, se livreront une bataille à distance pour le fameux sésame menant vers la ligue 1. En effet, si le CABBA doit l’emporter chez lui aux dépens de l’ASO et prier pour un faux-pas de la JSMB (une défaite ou un nul) à Tlemcen pour valiser son ticket, il n’est pas de même pour les gars de la Soummam qui n’auront qu’à prendre les trois points du match face au WAT pour fêter leur retour parmi l’élite avec leurs milliers de fans qui se sont rendus en masse au stade Akid Lotfi pour leur apporter leur soutien. L’espoir est d’autant permis chez les inconditionnels de la JSMB que leur équipe, en pleine confiance après son dernier succès à domicile contre le GC Mascara, aura affaire à une équipe de Tlemcen forcément démobilisée après avoir assuré son maintien lors de la précédente journée. Pour autant, les Béjaouis devraient impérativement garder toute leur concentration pour éviter toute mauvaise surprise. Car, la dernière déclaration du président du CABBA devrait aussi leur donner à réfléchir. Ceci quand on sait que les manigances et la motivation financière sont légion en fin de championnat. A ce titre, même l’entraîneur en chef béjaoui, Mounir Zeghdoud, qui ne dispose pas d’assez de temps pour effectuer une préparation conforme à l’évènement, a axé son travail sur l’aspect psychologique de ses poulains, à l’effet de les pousser à aller chercher ce succès qui manque à leur équipe pour composter leur billet pour la ligue 1. En d’autres termes, les partenaires de Takfarinas Ouchène auront à cœur d’ouvrir une nouvelle page dans l’histoire du club, surtout qu’ils ont largement les moyens de s’imposer à Tlemcen. La JSMB de cette saison dispose en effet d’un effectif aguerri qui nous a déjà habitués à relever les défis, à l’exemple de la JSM Skikda et de l’ASO Chlef qu’elle a matées chez elles durant la phase retour du championnat. Et pourquoi ne pas récidiver enfin à Tlemcen cet après-midi pour remettre le club à la place qui lui sied en ligue 1 qu’il n’aurait jamais dû quitter il y a quatre saisons. En attendant, c’est le tout-Béjaïa qui retient son souffle et prie pour un ultime baroud d’honneur de leurs protégés sur le terrain du stade Akid Lotfi de la capitale des Zianides.

B. Ouari

Le programme

RC Relizane - CRBA Fekroun

WA Tlemcen - JSM Béjaïa

GC Mascara - AS Aïn Mlila

CABB Arreridj - ASO Chlef

A Bou Saâda - CA Batna

MCE Eulma - JSM Skikda

ASM Oran - RC Kouba

MO Béjaïa - MC Saida