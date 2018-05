Que la fête soit grandiose !

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Les Vert et Noir du MOB affronteront aujourd’hui (18h), au stade de l’UMA, le MC Saida, pour la 30e et dernière journée de la Ligue 2 Mobilis. L’occasion pour la famille MOBiste de fêter l’accession en ligue 1, assurée depuis 2 semaines, ainsi que le titre du champion. Toutes les conditions sont réunies pour faire de ce mardi une journée de fête et de communion entre les joueurs et les supporters. Depuis plus d’une semaine, les grandes avenues de la capitale des Hammadites sont parées de banderoles aux couleurs vert et noir. Les discussions ne tournent que sur ce match et les préparatifs pour réussir une grande ambiance. Concernant l’effectif, tous les joueurs sont concernés par ce dernier match de la saison. Même les blessés, qui ont raté le précédent match, ont été bien pris en charge par le staff médical, afin qu’ils prennent part à cette fête. Concernant les chiffres, les Béjaouis, qui ont dominé le championnat de bout en bout, comptabilisent actuellement 59 points. Leur seul but est d’égaler le record que détient l’équipe du PAC (62 points) à son accession la saison dernière. Les capés d’Aït Djoudi veulent tout empocher cette saison. En plus du titre de champion et le nombre de points récoltés, les camarades de Bouledieb ont également la meilleure défense du championnat, avec seulement 17 buts encaissés, en 29 matchs joués, dont 4 seulement perdus. L’attaque des Crabes a craché du feu cette saison, en inscrivant pas moins de 39 buts (1,34 buts par match), ce qui place les vert et noir à la deuxième place derrière l’ASAM, 42 buts.

Le match à guichets fermés

Les camarades de Noubli ont réalisé plusieurs belles prestations devant des équipes plus expérimentées. Mais le MOB possède de jeunes joueurs à l’image de Kadri et Soltane qui ont découvert ce palier pour la première fois de leur histoire. L’une des satisfactions de l’attaque du MOB est la bonne forme de Belkacemi qui a marqué jusqu’à maintenant 12 buts en se positionnant à la deuxième place des meilleurs buteurs de la ligue 2, derrière Belgherbi (JSMB) qui a inscrit 13 buts. Une occasion lui sera offerte aujourd’hui pour battre ce record et empocher le titre du meilleur buteur. Concernant le volet organisationnel et d’après une source proche du club, la direction du MOB a invité plusieurs personnalités footballistiques et politiques pour assister au dernier match et participer aux festivités, afin d’immortaliser ce moment. La même source nous a avoué que la ligue nationale compte marquer sa présence en remettant aux crabes le trophée du champion de la ligue 2. Sur un autre volet, le match d’aujourd’hui se jouera à guichets fermés et la vente des billets a débuté hier au niveau du stade de l’UMA, surtout que la LNF a répondu favorablement à la demande de la direction de retarder le match pour 18h afin de donner la chance à tous les amoureux du club d’assister à la fête.

Z. H.