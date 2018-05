Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Le gardien de but de la JS Tala Tgana, Massinissa Chabane, veut aller de l’avant et donner une autre dimension à sa carrière en évoluant en division supérieure.

La Dépêche de Kabylie : Comment qualifierez-vous le parcours de votre équipe en championnat pré-honneur de Tizi-Ouzou ?

Massinissa Chabane : On a raté de peu l’accession en division Honneur. La course a été serrée entre nous et c’est le NA Redjaouna qui a eu le dernier mot. Mais je pense que notre parcours est positif et on n’a pas à rougir de ce qu’on a réalisé, même s’il y a des regrets.

Vous avez évolué la saison dernière à Hendou Club Azazga. Quel est votre rendement à la JST Tgana ?

Après la saison jouée avec le HCA, j’ai opté pour la JSTT où j’ai régulièrement joué. Je suis satisfait de mon rendement, mais je crois que je pouvais donner mieux.

Qu’en est-il de votre avenir avec la JSTT ?

Je n’ai rien décidé quant à mon avenir. Je me sens bien à la JSTT, d’autant que j’ai trouvé un environnement qui m’a permis de m’épanouir. La décision finale reviendra aux dirigeants et au staff technique quant à mon maintien.

Vous avez de grandes ambitions…

C’est vrai, mon ambition est grande et je veux évoluer dans un palier supérieur. Je veux donner une autre dimension à ma carrière. Je n’ai que 24 ans et je peux m’imposer dans un club de division supérieure. Je sais ce que je vaux et je crois en mes qualités.

Avez-vous été contacté par d’autres clubs ?

Pour ne rien vous cacher, j’ai eu des contacts avec certains clubs de divisions supérieures, mais rien d’officiel. Je ne sais pas, peut-être les choses vont s’accélérer dans les prochaines semaines. Mais une chose est sûre, je veux passer à une autre étape de ma carrière de

gardien de but.

Un mot pour conclure…

Je ne garde que de bons souvenirs de mes passages à Hendou Azazga et à la JS Tala Tgana. Maintenant que la saison est terminée, je vais prendre du recul en respirant un peu. Je vais souffler et me ressourcer auprès de ma famille. J’aimerai évoluer en Inter-régions, en DNA ou en Ligue 2 la saison prochaine. J’espère pouvoir réaliser ce rêve.

Entretien réalisé par Massi Boufatis