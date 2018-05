Le Béjaïa VB accède en Division 2

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

La salle omnisports d’El Bez de Sétif a abrité les 10, 11, 12 et 13 mai derniers le tournoi d’accession des divisions zonales chez les seniors hommes avec la participation de 8 clubs champions des ligues régionales, repartis en deux groupes de 4 chacun. Le Béjaïa Volley-Ball (BVB) qui a été tiré dans la poule A a débuté la compétition par une victoire sur le CS Rgrara sur le score de 3/0 (25/12, 25/12 et 25/15), avant de s’incliner le lendemain devant le CRB Chlef par 3/0 (25/17,25/ 15 et 25/22). Lors du dernier match, les Béjaouis n’ont pas trouvé de difficultés pour remporter les 3 points devant le CAS Thniet el Abed sur le score de 3/0 (25/13,25/11 et 25/16) et terminer le mini-championnat à la deuxième place derrière le CRBC. Dans la poule B, le CS Gourzi a décroché la première place avec 7 points au compteur suivi du NRC Oran avec 6 points. C’est lors des demi-finales que les deux heureux clubs ont été désignés pour accéder en Division 2. Il s’agit du BVB et du CRBC qui ont décroché leurs tickets d’accession en battant respectivement le CSG (3/2) et le NRCO (3/1). Après seulement une année d’existence, le BVB a réalisé un grand exploit en accédant au palier supérieur, une performance qui s’est concrétisée grâce à la conjugaison des efforts des dirigeants, à leur tête Hamou Kaci, joueurs et staff technique. Malgré le manque flagrant de moyens et de créneaux d’entrainements, les joueurs du BVB ont relevé le défi de replacer le club dans un palier supérieur. Un appel est ainsi lancé aux autorités locales et aux responsables du sport au niveau local afin de trouver une solution au problème d’infrastructure dont souffrent les clubs de Béjaïa.

Z. H.