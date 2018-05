«L'accession est le fruit de notre travail»

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Le milieu offensif du RC Seddouk, Nadir Benslimane, aura réussi une bonne saison avec son équipe, avec à la clé un titre de champion, synonyme d’accession en Régionale 2. Pur produit de l’école de Seddouk, il estime que son équipe est en mesure de faire bonne figure la saison prochaine au palier supérieur.

La Dépêche de Kabylie : Votre sentiment après l’accession du RCS ?

Nadir Benslimane : Je ne peux qu’être heureux de cette montée qu’on a arrachée après une saison de dur labeur. Nous avons travaillé vraiment dur et fait preuve de solidarité et surtout de régularité dans nos performances. Finalement, ont a fini champions du groupe avec une large avance sur notre poursuivant immédiat. Après tout, ce n’est qu’une juste récompense pour toute la famille du RCS : du staff technique aux dirigeants, en passant par les joueurs sans oublier nos chers supporters. Sincèrement, tout ce monde a œuvré pour la bonne marche du club.

Le doute s’est-il parfois installé au sein du groupe ?

Non, au contraire, nous étions déterminés du moment que nous avons réalisé de belles prestations face à des prétendants pour l’accession. Nous avons su gérer nos matchs, notamment à l’extérieur. Je peux vous dire que le doute ne s’est jamais installé au sein de notre équipe, même lors du petit passage à vide qu’on a connu, ayant coïncidé avec le retour en force de nos principaux rivaux, à savoir le SSSA et la JSBA. Le mérite revient à notre coach et à nos dirigeants qui n’ont jamais cessé de nous motiver, pour réaliser notre objectif.

Vous concernant, comment jugez-vous votre rendement cette saison ?

Je pense avoir tenir mon rôle comme il se doit. J’ai mouillé le maillot à chaque match joué, car j’ai un tempérament de gagneur, tout le monde le sait dans notre entourage. Cela dit, je laisse les autres me juger. En tout cas, je suis satisfait de la saison magnifique passée avec mes coéquipiers.

Comment voyez-vous l’avenir du club maintenant que vous avez réussi l’accession ?

Je suis sûr que notre équipe fera parler d’elle la saison prochaine, malgré le difficile challenge qui nous attend en Régionale 2, réputée plus rude avec la présence de formations aguerries. Seulement, les dirigeants actuels ont prouvé sur le terrain de quoi ils sont capables, sachant qu’ils ont géré la saison 2017/2018 de manière professionnelle.

Peut-on connaître l’avenir de Nadir Benslimane ?

Pour le moment, je suis en vacances. Je savoure mon temps de repos après une année difficile et pleine d’émotion. Je vais y réfléchir, mais sachez que je suis quelqu’un qui préfère la stabilité.

On pourrait donc vous revoir la saison prochaine au RCS ?

Ayant joué dans toutes les catégories dans ce club, ce dernier est devenu une partie de moi-même. Maintenant, si je suis sollicité pour apporter un plus à cette équipe et aller encore plus loin en division supérieure, je n’hésiterai pas un instant à rempiler. C’est toujours bien d’être ambitieux dans la vie et de chercher à s’épanouir davantage, même s’il est vrai que ma carrière est encore devant moi et que j’ai la possibilité d’évoluer dans le haut niveau. Sinon pour la Régionale 2, je ne pense pas pouvoir trouver mieux que le RCS. Cela étant, je dois d’abord en discuter avec les dirigeants.

Un dernier mot...

Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidés pour atteindre notre objectif. Un grand merci à nos chers supporters qui nous ont toujours soutenus, même dans les moments difficiles. Je leur dédie cette accession. Un merci aussi au journal La Dépêche de Kabylie qui accorde un grand intérêt aux petites équipes.

Entretien réalisé par Zahir Ait Hamouda