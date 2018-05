«J’attends de rencontrer les dirigeants»

Par DDK | Il ya 1 heure | 177 lecture(s)

En fin de contrat avec la JSK, le défenseur Houari Ferhani tranchera sur son avenir dans les prochaines journées.

La Dépêche de Kabylie : Où en est votre état de santé ?

Houari Ferhani : Dieu merci, je me sens très bien et je m’entraîne à Bouchaoui pour retrouver la forme. Je continuerai le travail avec mes coéquipiers et inchaalah je jouerai le dernier match de la saison face au MCO.

Votre club a assuré son maintien, un mot sur le sujet ?

Dieu merci, nous avons réussi à rester en ligue 1 après de grands sacrifices. Le mérite est partagé par tout le monde, supporters, joueurs, dirigeants et staff technique conduit par Bouzidi. Ce dernier a réalisé un excellent travail et les joueurs se sont adaptés à sa méthode. Nous sommes très heureux et nous espérons le meilleur pour la saison prochaine.

Le coach Bouzidi a décidé de partir, qu’est-ce que vous en pensez ?

Personnellement, j’aurais souhaité qu’il reste pour la saison prochaine. Néanmoins, il a pris sa décision et on respecte son choix. On lui souhaite une grande réussite dans son futur club.

Votre contrat prendra fin d’ici quelques jours, les dirigeants vous ont-ils proposé de prolonger ?

Ils ne m’ont rien proposé pour le moment. Je pense qu’ils attendent la fin du championnat pour se consacrer aux recrutements. On tous les cas, ma priorité sera pour la JSK car c’est grâce à ce club que je suis en équipe nationale. Je ne suis pas un ingrat. Si je trouve un terrain d’entente avec la JSK, je prolongerai sans aucun souci.

On croit savoir que plusieurs clubs vous veulent, peut-on savoir lesquels ?

J’ai des contacts en Algérie et même avec un club saoudien qui me veut dans son effectif pour la prochaine saison. Néanmoins, et comme je vous l’ai dit, ma priorité sera pour la JSK. Tout sera plus clair dans les prochaines journées.

Parlez-nous de ce club saoudien…

Je ne dirai pas de nom, je me concentre actuellement sur le dernier match de mon équipe face au MCO. Comme je vous l’ai dit, je donne la priorité à la JSK et tout se décidera dans les prochains jours.

Qu’est-ce qu’il faut pour que la JSK joue les premiers rôles la saison prochaine ?

Le club doit préserver son ossature et se renforcer par des éléments capable d’apporter un plus. Avec un bon effectif et une bonne préparation la JSK réalisera un bon parcours inchaalah.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi