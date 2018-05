La JSM Béjaïa rate l’accession

Par DDK | Il ya 1 heure | 277 lecture(s)

Finalement, la JSMB n’accompagnera pas son voisin du MOB en Ligue 1 Mobilis, suite au nul (0 - 0) réalisé hier par les Vert et Rouge chez le WA Tlemcen pour le compte la 30e et dernière journée de la Ligue 2. Ce sont en effet les Jaune et Noir du CAB Bordj Bou Arreridj qui ont réussi à s’offrir le troisième billet d’accession et rejoindre ainsi le MOB et l’ASAM en Ligue1 Mobilis à la faveur de leur victoire hier à domicile devant l’ASO Chlef (1 - 0). Un succès qui permet au CABBA de rejoindre la JSMB à la troisième place avec 53 points mais avec un meilleur goal-average pour les Bordjis. Hier, l’équipe de la JSMB, qui devait gagner face au WAT pour assurer l’accession, a buté sur un adversaire qui ne s'est pas laissé faire. Les joueurs du WAT ont même fait preuve de beaucoup d’antijeu en perdant du temps. Toutefois, les Béjaouis n’ont à s’en prendre qu’à eux même, ayant laissé filer l’occasion de revenir avec le billet de l’accession, en ratant une multitude d’occasions surtout en deuxième mi-temps, au grand dam de leurs supporters qui ne croyaient pas leurs yeux, au coup de sifflet final de l’arbitre, d’avoir raté une accession qui leur ouvrait les bras à l’issue de la 30e et dernière journée de la Ligue 2. En revanche, cette dernière sortie a été fatidique pour la GC Mascara et le CA Batna, qui rejoignent le CRB Aïn Fekroun en Division nationale amateur (DNA).

L’APW offre 500 millions au MOB

Pour célébrer le retour du MO Béjaïa en Ligue 1 Mobilis qui s'est contenté également d'un nul vierge face à Saïda, ayant déjà assuré son accession, une réception a été organisée dans la soirée d’avant-hier dans un hôtel de la ville de Béjaïa en l’honneur des Vert et Noir, champion de la ligue 2. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence des autorités locales à l’image du P/APW et des élus de l’APC de Béjaïa, du vice-président de l’APC de Tala-Hamza, Rebiai Mhennei, initiateur de cette cérémonie et du président du CA/MOB, Amar Boudiab. Des cadeaux ont ainsi été remis aux dirigeants du MOB, Boudiab et Rezki et à Hamid Kaci, manager général et l’un des architectes de cette accession. Le coach Aït Djoudi a également été honoré pour le travail accompli depuis son arrivée à la tête de la barre technique du MOB. Aussi, le P/APW de Béjaïa a offert aux Crabes une prime d’accession estimée à 500 millions de centimes. Hamid Merouani, élu à l’APC de Béjaïa, a de son côté promis une forte prime d’accession. Les initiateurs de cette cérémonie souhaitent aussi accompagner l’équipe en Ligue 1, un palier qui nécessite beaucoup de moyens.

A. C. /Z. H.

Les résultats

WA Tlemcen 0 - JSM Béjaïa 0

CABB Arréridj 1 - ASO Chlef 0

GC Mascara 3 - AS Aïn M'lila 2

Amel Boussaâda 3 - CA Batna 2

MC El Eulma 2 - JSM Skikda 1

RC Relizane 3 - CRBA Fakroun 2

ASM Oran 1 - RC Kouba 0

MO Béjaïa 0 - MC Saida 0

Le Classement Pts J

1). MO Béjaïa 60 30 (accède en Ligue 1)

2). AS Aïn M'lila 54 30 (accède en Ligue 1)

3). CABB Arréridj 53 30 (accède en Ligue 1)

----------------------------------------------------------------------------

4). JSM Béjaïa 53 30

5). ASO Chlef 46 30

6). JSM Skikda 41 30

--). ASM Oran 41 30

8). MC Saïda 40 30

9). RC Relizane 39 30

10).RC Kouba 38 30

--). A Boussaâda 38 30

12).WA Tlemcen 37 30

--). MC El Eulma 37 30

------------------------------------------------------

14).GC Mascara 34 30 (relégué au Championnat amateur)

15). CA Batna 31 30 (relégué au Championnat amateur)

16). CRB Aïn Fakroune 23 30 (relégué au Championnat amateur)