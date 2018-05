Frioui (USMB) contacté

Par DDK | Il ya 1 heure | 133 lecture(s)

Afin de renfoncer le compartiment offensif, les dirigeants de la JSK sont très intéressés par les services de l’attaquant de l’USMB, Samy Frioui. En prévision de la prochaine saison. Ils auraient d’ailleurs eu une discussion avec le manager du joueur pour l’en informer. Les deux parties se seraient même fixé un rendez-vous pour la semaine prochaine. C’est ce que le joueur nous a confirmé, hier, lors d’une discussion téléphonique : «Les dirigeants de la JSK m’ont contacté et c’est mon manager qui a discuté avec eux. Nous nous sommes donné rendez-vous pour après le dernier match du championnat, afin d’entamer les négociations. Néanmoins, j’ai été contacté par d’autres clubs, dont le CSC et l’ESS qui me veulent aussi. J’étudierai toutes les propositions qui m’ont été faites, puis je choisirai ma future destination», nous dira Frioui. L’attaquant blidéen rencontrera donc les dirigeants de la JSK, la semaine prochaine, après le match du MCO.

Tizi Bouali pas encore fixé sur son avenir

Selon une source fiable, les dirigeants kabyles veulent prolonger le contrat du défenseur Tizi Bouali. Le joueur attend de savoir ce que la direction du club lui proposera. Pétri de qualité, Tizi Bouali n’a néanmoins pas beaucoup joué cette saison. Pourtant, il s’était illustré la saison dernière sous la houlette de Mourad Rahmouni. Le joueur est par ailleurs convoité par plusieurs clubs, notamment le NAHD, l’O Médéa, l’USMB, le MOB et la JSMB.

M. L.