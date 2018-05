Les filles du CF Akbou honorées

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Les filles du CF Akbou se sont adjugé pour la troisième fois de suite le trophée de la Coupe d’Algérie, dans la catégorie U20.

Afin de marquer l'évènement, un grand cortège, formé d'associations locales, de famille des joueuses et de fervents supporters et amoureux du CFA, s’est ébranlé, au début de la semaine en cours, de l'OPOD de Guendouza (Akbou), pour saluer les efforts conjugués de part et d’autre et d’exprimer la fierté de la ville d’Akbou de ses jeunes protégées qui ont réussi un véritable exploit, en arrachant le trophée Dame coupe pour la troisième fois consécutive. Ainsi, les amoureux du CFA ont défilé le long des rues et quartiers, jusqu’à la mythique place publique qui fait face à la mairie. Sur place, les autorités locales, à leur tête le maire Mouloud Salhi, ont accueilli chaleureusement leurs jeunes héroïnes, en présence de plusieurs chaînes TV venues couvrir l’événement. Le président d'APC et plusieurs de ses adjoints ont tenu à féliciter les jeunes ambassadrices d'Akbou, le jeune dynamique Omar Merabet, président du CFA, et tous les dirigeants bénévoles pour les sacrifices consentis. Dans son allocution, le premier responsable de la municipalité a promis que son exécutif mettra les bouchées doubles pour régler, dans le meilleur délai, le problème infrastructurel dont souffrent toutes les associations sportives du grand pôle d’Akbou. Il y a lieu de préciser que les clubs de football de la région, la JSA, l’ORBA et le CFA, se voient contraints d'évoluer au stade d’Ouzellaguen avec tous les frais et autres désagréments que cela implique. C'est dire, donc, que toute la famille sportive d'Akbou attend avec impatience le dénouement. Pour clore ce rendez-vous de fête, l’exécutif communal a invité les joueuses du CFA, leurs familles présentes et tous les invités à une sympathique collation, dans une ambiance festive et mémorable.

Zahir Ait Hamouda