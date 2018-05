Jugurtha Zahnoun sacré

Par DDK | Il ya 1 heure | 143 lecture(s)

L'athlète en Powerlifting Jugurtha Zahnoun, de Tadmaït, est sacré champion d'Algérie dans la spécialité "le développé couché". Jugurtha Zahnoun s'est distingué au championnat d'Algérie qui a eu lieu début de cette semaine à Mohamadia dans la wilaya de Mascara, en s'offrant ce titre, qui est le quatrième depuis le début de sa carrière. Cet athlète aux grandes qualités a réussi, la saison dernière, à remporter le titre africain, organisé par l'Algérie dans la wilaya de Béjaïa. Rencontré il y a deux jours, Jugurtha Zahnoun dira : «Je suis très content pour ce nouveau sacre de champion d'Algérie en powerlifting dans ma spécialité préférée, le coucher. Maintenant, je veux confirmer en compétition africaine qui aura lieu dans quatre mois au Maroc où j'irai défendre mon titre». Et d’ajouter : «J'espère que les autorités vont m'aider et m’assurer une prise en charge pour garantir une bonne préparation, en prévision de cet évènement qui me tient à cœur. Je suis quelqu'un d'ambitieux et je veux m’adjuger le titre de champion du monde dans un proche avenir».

Massi Boufatis