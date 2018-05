L’USM Béjaïa, du rêve à la déception

Par DDK | Il ya 1 heure | 165 lecture(s)

Une fin inattendue du côté de la formation de l’USM Béjaïa qui, en début de saison, fut le grand favori de la division Régionale 2. Les coéquipiers d’Aissani, les dirigeants et les supporters s’en mordent les doigts, leur club fétiche a raté l’accession en Régionale 1. Il est sûr que perdre une accession dans la dernière ligne droite ne peut qu’engendrer une énorme déception puisque les efforts de toute une saison sont partis en fumée, surtout lorsque l’on a été constamment à la première loge. C’est la situation vécue par l’équipe de la cité Remla de Béjaïa, qui, durant tout le parcours, a été un candidat potentiel à la montée au palier supérieur, pour finir par se faire coiffer sur le fil par la JSBM. Avec un effectif riche en joueurs de valeur, la formation dirigée par l’entraîneur Mohamed Aouimeur a incontestablement produit des prestations de grande qualité, alliant spectacle et réalisme au grand bonheur des supporteurs qui croyaient dur comme fer à l’accession. Si l’on revient au bilan du parcours des unionistes de Béjaïa durant la saison 2017/2018, a priori, l’on peut affirmer sans se tromper que l’USM Béjaïa a réalisé l'une de ses plus belles saisons, sinon la meilleure depuis bien longtemps. Durant toute la saison, le club a su tenir le cap jusqu’au dernier virage mais la concurrence était rude et les dirigeants n’ont pu suivre le rythme imposé par des prétendants bien loties financièrement, qui avaient tout préparé pour atteindre leur objectif, contrairement aux coéquipiers de Bouali qui ont échoué dans la course au ticket qualificatif au palier supérieur. Selon le président de section Hachemi Ferroudj, «l’USMB a les possibilités techniques pour évoluer en Régionale 1 mais le nerf de la guerre nous a fait défaut pour atteindre notre objectif».

Un parcours de champion !

Cette désillusion de l’équipe de l’USMB ne doit en aucun cas faire oublier l’excellent parcours réalisé par les joueurs qui n’ont pas démérité tout au long de cette saison, même si au final la consécration n’était pas au rendez-vous. Une saison avec un parcours acceptable. Sur le plan technique, l’USMB a réalisé une bonne performance en récoltant 58 points, avec 5 points de retard par rapport au leader, la JS Bordj Menaïel. L'équipe a remporté 16 victoires et a été contrainte au nul à 10 reprises, tout en concédant 4 défaites. Terminant deuxième meilleure ligne d’attaque du championnat avec 47 buts et meilleure ligne défensive avec le leader qui a encaissé 18 buts. Pourtant, le club s’était offert la première place durant toute la phase "aller" avec un avantage confortable qui a atteint parfois les quatre points. Les résultats étaient assez mitigés à l’extérieur comme à domicile. Pour ce qui est des matchs joués à l’extérieur, l’USMB s’est imposée devant respectivement Auzia, Kherrata, El Kseur et Bouira. Elle a été contrainte au partage des points à Tidjelabine, Mouldiouene, Zemouri, Bir Ghbalou et devant le Widad de Bordj Menaïel. Par ailleurs, les poulains de Mohamed Aouimeur ont perdu des points à domicile qui ont pesé lourdement sur le décompte final, soit un total de 12 points avec des défaites face respectivement à l’ES Timezrit (0 - 1) et l’US Soummam (0 - 1). Elle a aussi été forcée au partage de points devant l’OSEK (2 - 2), la JSBM (0 - 0), à Draâ El-Mizan et à Timezrit lors du dernier virage.

Cap sur la saison prochaine

La formation de Remla avait pourtant bien débuté en animant le championnat en pôle position mais a terminé en queue de poisson. «Notre objectif n’étais pas l’accession mais de jouer les premiers rôles et terminer sur une place honorable. Nous avons réussi à atteindre notre objectif en décrochant une place sur le podium», a déclaré le président de section Hachemi Ferroudj. Et de poursuivre : «Nous avons effectué du bon travail en un court laps de temps. Le sérieux des joueurs, le bon travail effectué par l'entraîneur et la bonne foi des dirigeants, tout ceci a joué un rôle important dans ce parcours». Maintenant que la messe est dite, avec l’accession de la formation des Coquelicots de Bordj Menaïel, il revient aux dirigeants de l’USMB de ne pas se décourager et penser dès à présent à la nouvelle saison pour l’entamer dans les meilleures conditions. Si les dirigeants arrivent à garder le même effectif, il ne fait pas de doute que cette équipe aura son mot à dire lors du prochain exercice. Les responsables du club comptent ainsi sur la stabilité et la continuité dans le travail pour espérer réaliser le rêve de ses fans, car ils estiment que l’USMB possède les potentialités humaines pour monter une grande équipe. Ils devraient toutefois convaincre les cadres de renouveler leurs contrats, avant de se consacrer à l'opération de recrutement afin de mettre sur pied une formation capable d’arriver à bon port.

Samy H.