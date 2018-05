«Heureux d’avoir contribué à l’accession»

Par DDK | Il ya 1 heure | 179 lecture(s)

à la fin du match contre le MCS, qui s’est soldé par un nul vierge, le technicien béjaoui n’a pas caché sa joie : «Je suis très content de cette accession, réalisée grâce aux efforts consentis par tout un chacun, à savoir les joueurs, le staff technique, le staff médical et les dirigeants, sans oublier l’apport des supporters qui a été primordial pour le sacre finale. Je suis très content d’avoir contribué à cette accession et, encore plus, d’avoir procuré de la joie à toute une région. Je félicite toute la famille mobsite qui a créé une grande ambiance au stade et dans toutes les rues de la ville, sans oublier les ex-entraîneurs, Biskri et Bouarata, pour tout le travail réalisé. Aujourd’hui, le MOB a repris sa place qui est la Ligue 1», a affirmé Aït Djoudi tout heureux de fêter la montée du MOB au palier supérieur.

Z. H.