«Nos excuses à nos supporters»

Par DDK | Il ya 1 heure

Grande désillusion dans le camp Béjaoui, avant-hier au coup de sifflet final de l’arbitre du match WAT - JSMB (0 - 0), comptant pour l’ultime journée de la ligue 2 Mobilis. Et pour cause, les hommes de Mounir Zeghdoud, qui misaient sur une victoire contre un WAT visiblement motivé pour valider leur retour parmi l’élite, ont finalement échoué si près du but tracé à l’intersaison, au grand dam de leurs milliers de fans forcément choqués par cette fin de saison cauchemardesque. La JSMB finit la présente édition du championnat à la 3ème place du classement, en compagnie du CABBA, totalisant chacun 53 points, mais avec un meilleur goal average pour les Criquets jaunes qui se sont imposés en aller et retour aux dépens des gars de la Soummam (1 - 2) et (2 - 0). Cela dit, force est de reconnaitre que la JSMB a raté l’accession avant même ce rendez-vous décisif de Tlemcen, dont il aurait bien fallu en faire l’économie au su de ce qui se trame en fins de saisons. Pour cela, il ne sert à rien, à présent de s’en plaindre, ou encore de faire porter le chapeau au wali de Tlemcen d’avoir manigancé à tort ou à raison contre la JSMB au profit du club de sa ville natale, le CABBA. Cela dit, la JSMB avait bien débuté la phase retour du championnat, avec notamment cette belle série de six victoires de suite, mais a échoué, par la suite, à gérer convenablement la phase la plus décisive de la saison. L’on se rappelle en effet les récents échecs d’El Eulma (4 - 1) et celui de Bordj (2 - 0), et même le nul (1 - 1) en déplacement face à l’ASMO, alors que l’équipe aurait bien pu s’en sortir avec moins de dégâts. Hélas, le rendement de toute l’équipe, lors des rencontres précitées, était fatal pour la JSMB qui devra refaire pour la cinquième saison de suite ses classes dans l’antichambre de l’élite. Désormais, l’heure est aux bilans, et le club devra à tout prix connaitre un assainissement salutaire à même de l’aider à pouvoir relever la tête à l’avenir, s’il veut aspirer à des lendemains meilleurs. S’exprimant à l’issue de la partie d’avant-hier face au WAT, le driver en chef Béjaoui, Mounir Zeghdoud, qui n’a pu cacher sa déception après cette tournure prise par les évènements, a déclaré en substance : «Je suis bien évidemment déçu, car on aurait bien souhaité terminer la saison en apothéose. Malheureusement, on avait déjà raté notre objectif d’accession avant même d’affronter cette équipe du WAT ayant réalisé un match plein. A cet effet, je dois ajouter qu’après avoir réalisé une première mi-temps quelconque, nous nous sommes bien repris lors de la seconde période de jeu au cours de laquelle, nous nous sommes créé deux belles opportunités de marquer. Hélas, nous n’avons pas été efficaces devant. Nous tenons enfin à présenter toutes nos excuses à tous nos supporters, après ce ratage alors que bien des espoirs reposaient sur nous de leur procurer de la joie en cette fin de saison».

B. Ouari