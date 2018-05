Une semaine décisive pour Mellal

Par DDK | Il ya 1 heure | 352 lecture(s)

À l’instar des autres clubs du championnat, la JSK veut réussir un bon recrutement cet été. D’ailleurs, la direction du club, à sa tête le président Cherif Mellal, serait en contact avec certains joueurs et même des entraîneurs pour renforcer les différents compartiments par de bons éléments capables d’apporter un plus.

Cependant, les responsables des Canaris comptent accélérer les recrutements, dès dimanche, soit le lendemain de la dernière journée du championnat. Les choses sérieuses vont donc commencer à partir de la semaine prochaine. Mellal et ses collaborateurs ont programmé des entrevues avec certains joueurs comme le gardien du CRB Salhi, l’attaquant de l’USMB Frioui, pour ne citer que ceux-là. En plus des joueurs, la direction de la JSK engagera un coach qui succédera à Bouzidi. Celui-ci dirigera son dernier match ce samedi face au MCO, après avoir annoncé sa démission. Il serait fort probable que le nom du nouvel entraineur de la JSK soit connu au cours de la semaine prochaine. Après une saison très difficile où la JSK n’a assuré son maintien qu’avant la dernière journée, les responsables des Jaune et Vert veulent éviter ce scénario la saison prochaine. Ils comptent ainsi réussir une bonne opération de recrutement pour prétendre à jouer les premiers rôles la saison prochaine. En plus d’engager un coach et de finaliser avec certains joueurs, la direction prévoit une rencontre avec les cadres qui sont en fin de contrat. Ainsi, les Raiah, Djerar, Redouani, Ferhani, Boultif, Yettou et autres devront rencontrer le président Mellal pour négocier le renouvellement de leur contrat.

Frioui finalisera dimanche prochain

Selon une source fiable, l’attaquant de l’USMB Samy Frioui finalisera avec le club kabyle dimanche prochain. Selon toujours la même source, il ne reste que quelques détails à régler sur le plan financier pour que l’ex-pensionnaire de l’USMB rejoigne le club phare de la Kabyle. Hier, le manger du joueur a eu une discussion avec le manger général de la JSK, Karim Doudane. Ce dernier lui aurait donné rendez-vous pour dimanche prochain pour finaliser. L’enfant de Aïn Benian aimerait rester près d’Alger ce qui le pousserait à opter pour la JSK. Samy Frioui s’est illustré avec l’USMB cette saison et compte s’illustrer davantage dans un grand club lors du prochain exercice.

