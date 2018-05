Les jeunes, l’autre fierté des Vert et Noir

Par DDK | Il ya 1 heure | 139 lecture(s)

Alors que le club cher à toute une région a atteint l’objectif tracé en terminant à la première marche du podium après avoir dominé le championnat de la division Honneur Béjaïa, les jeunes catégories du RC Seddouk se sont illustrés de fort belle manière cette saison en terminant champions de leurs groupes respectifs.

Une consécration amplement méritée pour les dignes successeurs des Vert et Noir qui confirment ainsi leur statut de l'une des meilleures écoles de football de la wilaya. Chez les minimes, sur toutes les rencontres disputées en championnat durant cet exercice, les protégés de Lachi ont remporté 16 victoires pour trois nuls. Les coéquipiers de Yanis Bellahsene ont inscrit 62 buts en vingt rencontres. Un bilan très flatteur dont les chiffres se passent de tout commentaire. Il y a lieu de préciser que cette catégorie a remporté trois coupe de wilaya successives (2013, 2014,2015). Les cadets, drivés par Younes Ouakli, ont à leur tour bouclé le parcours à la première marche avec 51 points, devançant le dauphin, CSP Tazmalt, de huit longueurs. Les statistiques parlent d'elles mêmes avec une attaque qui crache le feu avec 75 buts inscrits. Plusieurs talents ont émergé du lot à l'instar de Billal Mesroua, Aissa Hamdouni, Moussa Oulghadi et bien d'autres. De leur côté, les juniors encadrés par l'inséparable duo Hamlat-Louala ont écrasé tout sur leur passage pour terminer champions avec en prime le record de n'avoir concédé aucune défaite. Sur le plan comptable, les coéquipiers de l'excellent Takfarinas Boulila ont ramassé un total de 80 points avec une attaque foudroyante qui a inscrit 138 buts et une hermétique défense qui n'a concédé que 18 buts. Le bonheur des U19 ne s’arrête pas là puisque l’un des leurs, en l'occurrence Kheiredine Raad a été sélectionné en équipe nationale de sa catégorie. Une distinction largement méritée pour un pur produit du RCS qui a impressionné le staff national après ses belles prestations, ponctuées par de jolis buts lors des rencontres de sélection. Avec des moyens dérisoires (absence de subventions et autre matériel pédagogique) et un terrain qui a l'air de tout sauf d'une surface de jeux, les jeunes Louveteaux du RC Seddouk ont prouvé que la relève est assurée chez cette prestigieuse école de formation qui continue d’alimenter les effectifs des autres clubs de la région qui évoluent en division supérieure.

Zahir Ait Hamouda