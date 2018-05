Iaâllalen remporte le trophée

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

Le stade communal Mechi Amar d’Aït Yahia Moussa a été le théâtre de la chaude empoignade qui a mis aux prises les deux équipes des villages Iaâllalen et Ivouhrane, pour le compte de la finale du tournoi de football des vétérans, organisé par le club de la JS Aït Yahia Moussa. Cette finale, jouée mardi dernier en fin de journée, a été suivie par un large public qui a garni les alentours du stade, pour assister aux belles prouesses des anciens joueurs des deux villages, tels les Naïli, Aberkane, Chaïbet, Moussi, Kebbal…, du côté d’Iaâllalen, et les Amrioui, Hassani, Khettar… du côté d’Ivouhrane. C’était une belle finale où il y avait du suspense jusqu’au bout, puisque les 22 acteurs se sont séparés, à l’issue du temps réglementaire, sur le score de parité d’un but partout. Il a donc fallu recourir à la série fatidique des tirs au but pour les départager. La chance a finalement souri aux vétérans d’Iaâllalen, drivés par Khider, Madjid dit Laânka et Chaïbet Rabah dit Toni, au grand bonheur de leurs supporters, venus en force au stade Mechi Amar. Les organisateurs, à leur tête le président de la JSAYM Ali Chebouti, a remis le trophée et des médailles aux vainqueurs mais aussi aux vaincus, le tout dans une bonne ambiance et un fair-play total. Ce tournoi, qui a regroupé les vétérans des différents villages de la commune, avec un invité, le village de Betrouna, a été une réussite totale sur tous les plans. Les amoureux de la balle ronde ont suivi avec beaucoup d’attention les prouesses et les gestes techniques des anciens. Une initiative à reproduire chaque année en vue d’en faire une tradition dans cette localité d’Aït Yahia Moussa qui compte trois clubs : la JS Aït Yahia Moussa, l’US Tafoughalt et Amazigh Club Iaâllalen.

Massi Boufatis