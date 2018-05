L'ESF Amizour accède, l’ASE Béjaïa avec les honneurs

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Dans le cadre de la troisième et dernière journée des play-offs du football féminin (seniors), les représentantes de l’AS Évasion Béjaïa ont réussi à empocher les trois points du duel face à leurs homologues du MC Saïda, en s'imposant par un score fleuve de sept buts à zéro (7 - 0). La partie a été marquée par une domination sans partage des coéquipières d'Amel Ouamrane, qui se devaient de l'emporter sur un score large et attendre le résultat de l'autre confrontation, entre l'ESF Amizour et l'USF Oran. Les jeunes de l'ASEB sont parvenues, dès l'entame de la partie, à prendre le jeu à leur compte et dominer copieusement leurs vis-à-vis, avec à la clé deux buts de Yahiaoui et deux autres de Kadri, sans compter les nombreux ratages, notamment d’Ouamrane, dus à l'excès de précipitation. En seconde mi-temps, les Bougiotes, plus en confiance, vont dérouler, parvenant à inscrire trois autres buts par les Lydia Yahiaoui et Kadri, avant que Haddad Aldjia ne clôture le festival de buts. Finalement et malheureusement, cette large victoire n'a pas suffi, puisque au même moment, leurs voisines de l'ESF Amizour sont parvenues à l'emporter dans les derniers instants du match, dans l'autre empoignade entre concurrents directs, face à l'USF Oran centre, sur un but de Fouzia, la capitaine amizourienne, qui a permis à son équipe d'arracher de justesse le billet donnant droit à l'accession. Que fut pénible ce moment pour les Bougiotes qui tenaient à ce fameux ticket, avant qu'il n'échappe de leurs mains dans les ultimes instants. Qu’à cela ne tienne, les joueuses de l'Evasion ont réalisé un parcours sans faute, avec zéro défaite. Il faut dire aussi qu'au vu de leurs performances, les Yahiaoui, Haddad, Ouamrane et consorts méritaient amplement la montée.

Zahir Ait Hamouda