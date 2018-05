Le FC Thamelaht en Régionale 2

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Fin des play-offs de la Ligue de football de Bouira. C’est le FC Thamellaht qui a réussi à composter son billet pour le palier supérieur, offrant ainsi une accession historique à ses fans, quatre ans seulement après la création du club. Ainsi, cette jeune équipe de la daïra de M’Chedallah rejoint l’autre équipe de la même daïra, la JS M’Chedallah, ainsi que le MC Bouira et l’ES Bir Ghbalou en division Régionale 2. Une montée réalisée lors de la dernière journée des play-offs, disputée mardi dernier, qui a vu le FC Thamellaht atomiser l’outsider, le NM Lakhdaria, sur le score fleuve de (7 à 0), au moment où le HC Aïn Bessem a damé le pion à la formation du RC Haïzer sur le score de 4 à 3, dans une rencontre très plaisante et disputée. Il faut dire que le RCH avait carrément raté le coche, puisque l’équipe, drivée par Hamadache Boualem, devait impérativement remporter cette ultime rencontre pour composter son ticket pour la Régionale 2. De son coté, le HC Aïn Bessem, drivé par Khelifa Abdeslem, devait lui aussi gagner, mais son accession dépendait du goal-average d’avec son concurrent direct, le FCT. Ainsi, l’équipe de Thamellath, drivée par Idder Chérif, termine à la première place avec cinq points, ex aequo avec le HC Aïn Bessem, et accède en Régionale 2 grâce à un goal-average favorable (+ 7 pour le FCT et + 1 pour le HCAB). Cette accession historique et bien méritée des «Imellahènes» vient ponctuer une saison de travail bien assidu, malgré la panoplie de problèmes, notamment celui du stade. En effet, l’équipe a évolué en SDF cette saison. Elle recevait tantôt au stade d’El Adjiba, tantôt à celui d’El Hchimia. Le staff dirigeant, à sa tête son jeune président Allem Redouane, souhaite que cette accession fasse réagir les autorités pour entamer enfin les travaux de pose du tartan synthétique au niveau du stade communal d’Ahnif. A noter, par ailleurs, que les U17 du FCT ont atteint la finale des play-offs dans leur catégorie, qu’ils ont, toutefois, perdue face à la JS Bouaklane.

M’hena A.