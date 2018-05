Karima Kechout honorée à Ath Douala

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

Originaire du village Aït Mesbah, dans la localité de Béni Douala, au Sud de Tizi-Ouzou, où elle a fait toutes ses classes au sein du club local ASAM, la judoka Karima Kechout a clôturé la saison 2017/2018 avec brio. En effet, elle décroché le titre de championne d’Afrique de judo chez les juniors. Une consécration qui n’a pas échappé au premier magistrat de la commune de Béni Douala qui a organisé une cérémonie en sa faveur, dans la salle de délibération, en présence de tous les lauréats du judo de l’association d’Ath Mesbah. A travers la cérémonie, les responsables ont réaffirmé leur soutien total au club, véritable réservoir de talents des différentes catégories. «Je pratique le judo par amour, c’est un sport que me fait rêver. En plus, grâce à ce type de sport, la femme pourrait se forger sur le plan physique et mental», laisse entendre la championne. Aujourd’hui, son nom est gravé dans le palmarès du judo national. Mais pour y arriver, Kechout Karima, à l’instar de beaucoup d’autres champions, a trimé dur, très dur même, sachant que le manque de moyens n’était pas pour l’aider. Pour de meilleures prestations à l’avenir, les dirigeants du club ont lancé un appel en direction des autorités locales, pour venir en aide à cette jeune équipe en vue de permettre aux judokas d’exercer leur sport de combat dans de bonnes conditions. Un appel qui n’est manifestement pas tombé dans l’oreille d’un sourd, puisque l’édile communal de Béni Douala a promis d’accompagner ces athlètes durant toutes leurs compétitions «en leur assurant les moyens dont on dispose», a affirme Fekhar Amar, maire de Béni Douala.

S Mechouek