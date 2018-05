Les supporters montent au créneau

Par DDK | Il ya 1 heure | 158 lecture(s)

Les inconditionnels de la JSM Béjaïa n’en reviennent toujours pas et semblent fous furieux contre les auteurs de cet énième échec qu’ils imputent à la direction, aux joueurs et au staff technique.

Ils refusent de croire que leur équipe fétiche a échoué une nouvelle fois pour réaliser son retour parmi l’élite tant attendu voilà maintenant quatre longues saisons. Le dernier match de la saison contre le WAT a suscité tant d’espoirs chez les amoureux de la JSMB pour qui une petite victoire aurait suffi pour concrétiser son objectif assigné à l’intersaison. Hélas, tous les efforts d’une saison marquée par des hauts et des bas se sont évaporés en l’espace de 90’ de jeu, après le nul concédé au représentant de la ville des Zianides sur ses terres. Maintenant que les dés sont pipés et que la JSMB sera appelée encore à refaire ses classes en Ligue 2, un grand nombre de supporters n’ont pas attendu longtemps pour tirer la sonnette d’alarme lors d’un rassemblement organisé au cercle du club en fin d’après-midi de mercredi dernier. L’objectif était de donner la parole à tous les amoureux des Vert et Rouge de la Soummam pour esquisser des solutions à même de permettre à leur club d’éviter les erreurs du passé ayant conduit à ce fiasco. Comme première action, un imposant sit-in a eu lieu le lendemain même, soit dans l’après-midi d’avant-hier, jeudi, devant le siège de la DJS, afin d’exiger un changement radical au niveau des structures de gestion de leur club fétiche. Les protestataires ont saisi l’occasion pour exiger, aussi, une purge dans l’effectif et le maintien des éléments, comme Belmessaoud, Bensayeh et autres Mecrèche qui, à leurs yeux, n’avaient jamais triché contrairement à d’autres cadres de l’équipe dont le rendement lors des derniers matchs de la saison donnait forcément à réfléchir à tout le monde, y compris au coach Mounir Zeghdoud qui aurait confié à ses proches que certains éléments l’auraient trahi, lui qui connaissait leurs qualités.

Les raisons d’un fiasco

Bien entendu, d’autres raisons ont conduit également à cet échec de la JSMB, comme l’instabilité au niveau de l’équipe dirigeante, les querelles et surtout les mouvements de protestations répétitifs de la majorité des joueurs pour réclamer leur dû. Un état de fait ayant forcément déteint sur l’esprit du groupe. Ou encore, la perte de points face à certains concurrents directs, pour ne citer que le MOB et le CABBA qui ont pris le dessus sur la JSMB en aller et retour. C’est que, même l’entraîneur en chef Mounir Zeghdoud, qui était partie prenante dans le recrutement effectué à l’intersaison par la direction de Tiab, n’avait finalement aucune emprise sur ses joueurs qui étaient constamment obsédés par l’argent. Et cette fameuse déclaration du joueur Mohamed Benchaira, qui a provoqué l’ire de tous les supporters, résume tout : «Pas d’argent, pas d’accession !», avait-il lancé au lendemain de la débâcle d’El Eulma (4 - 1).

Le siège du club saccagé

Par ailleurs, un groupe d’ultras, visiblement excédés après cet ultime ratage de leur équipe favorite, n’ont pas trouvé mieux que de saccager, dans la journée de mercredi dernier, le siège du club sis au stade de l’UMA. Suite à quoi, la direction du club n’est pas restée les bras croisés, puisqu’elle a porté plainte contre X et la police scientifique, qui a été dépêchée sur les lieux, n’a fait que constater les dégâts occasionnés à tout le mobilier et les documents qui s’y trouvaient. Une enquête a été ouverte aussitôt à l’effet de connaitre les auteurs de cet acte criminel.

B. Ouari